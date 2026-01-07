LeBron James voit du Scottie Pippen chez Jalen Johnson

Dans leur podcast « Mind The Game », LeBron James et Steve Nash ont distribué les compliments en direction des vedettes émergentes de la ligue. Outre Deni Avdija et Stephon Castle, Jalen Johnson a été le mieux loti de la part du joueur des Lakers.

Avec un fort élément de comparaison posé d’entrée de jeu : Scottie Pippen. « Évidemment, il a encore un long chemin à parcourir », formule le « King » comme limite à ce parallèle établi avec l’ancienne légende des Bulls, Hall of Famer, sept fois All-Star et six fois champion NBA.

« Mais en ce qui concerne le talent, quand on voit un gars avec de longs bras, qui fait 2m06 ou 2m08 (ndlr : Jalen Johnson est listé à 2m03 sur le site officiel de la ligue), qui court comme un chevreuil et qui est super athlétique… Il a aussi amélioré son toucher extérieur », constate LeBron James en pensant aux progrès à 3-points du joueur des Hawks : 36.7% cette saison, son record personnel.

On comprendra que la comparaison, au-delà de l’aspect athlétique de deux hommes aux mêmes physiques (2m03, un peu moins de 100 kilos), tient aussi sur le côté touche à tout dans le jeu.

Une collection de triple-doubles

« Il met la pression sur le cercle, il a cette capacité à prendre des rebonds, et il sait défendre. Il peut défendre sur les postes 1 à 5, enfin, sur la majorité des meneurs et des pivots. Et son playmaking, je vois qu’il va continuer à progresser dans ce domaine », se projette le joueur des Lakers.

Jalen Johnson, qui a profité de l’absence de Trae Young pour gagner en responsabilité, a déjà fait un sérieux bond en avant dans le domaine avec 8.4 passes de moyenne, à côté de ses 10.4 rebonds et 23.7 points. Derrière Nikola Jokic, il est le joueur à avoir réussi le plus de triple-double cette saison (7). Il pourrait d’ailleurs davantage titiller le Serbe, car il lui a souvent manqué une passe ou un rebond pour en compléter.

« Dans notre ligue, tout est une question de confiance et d’opportunité. Une fois que vous saisissez cette opportunité et que votre confiance grandit, vous commencez à vous dire : ‘Je peux faire ça tous les soirs’. Ce ne sera pas toujours un triple-double. Ce ne sera pas toujours 15 passes décisives. Mais vous commencez à comprendre les nuances du jeu, à faire le bon choix et ce genre de choses », poursuit LeBron James.

À voir les courbes de Jalen Johnson, aucun doute : la confiance est là. « J’adore son plafond. Je ne sais pas où il se situe exactement, mais je sais qu’il n’est pas bas. Je pense qu’il est très élevé et j’ai hâte de voir la suite. Il est sur les bases pour être All-Star à l’Est cette année, c’est certain », prédit le « King ».

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 34 35:28 52.1 36.7 80.4 1.5 8.9 10.4 8.4 2.1 1.4 3.6 0.5 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.