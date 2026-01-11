Anthony Black prend de l’ampleur chez le Magic

Si le Magic souffle le chaud et le froid au cœur de l’hiver, entre pépins physiques des uns (Franz Wagner) et méformes des autres (Paolo Banchero), et qu’il se maintient cahin caha dans le ventre mou du “play in” de la conférence Est, il le doit notamment à la progression très intéressante de son jeune arrière, Anthony Black.

Auteur d’une embellie à plus de 23 points de moyenne sur 8 matchs à la fin décembre, dont une sortie à 38 points et plusieurs actions défensives clutch face à Jamal Murray pour contrarier les Nuggets chez eux, l’arrière de 21 ans seulement fait de plus en plus figure de candidat principal dans la course à la meilleure progression de l’année.

Plus utilisé en attaque que Paolo Banchero ?!

Dans sa troisième saison dans la Grande Ligue, l’arrière a clairement pris de l’épaisseur, à presque 16 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne, et 11 sorties à 20 points ou plus cette saison, loin de ses neuf sur ses deux premières campagnes. Devenu une force du cinq majeur, il est même en train de s’établir en haut de la hiérarchie.

Le très pointu John Hollinger n’a ainsi pas manqué de noter qu’Anthony Black était même devant Paolo Banchero dans la hiérarchie offensive du Magic, avec un taux d’usage (25.5%) plus élevé que le franchise player de la franchise (25.3%) sur le mois de décembre qui vient de s’écouler. La différence est minime, mais le constat est puissant !

« Il y a toujours un certain niveau d’agressivité dans son jeu. Il y a de la confiance. Il y a de la grinta. Vous avez vu son action où il a attaqué le cercle et il a fini avec un dunk par-dessus la défense », appréciait Jamahl Mosley après la victoire face à Philly à la fin novembre. « Cette capacité à prendre de la vitesse et attaquer la peinture est très importante pour lui, et ensuite, il doit prendre ses tirs avec confiance. Ses qualités défensives et sa vitesse pour jouer le jeu rapide sont à part, et on a besoin de lui pour ça. »

Plus efficace et plus gourmand en attaque

Réputé avant tout pour ses qualités de défenseur sur le porteur du ballon adverse, ce qui lui a fait gagner ses minutes pour lancer sa carrière, Anthony Black a également pour lui que ses pourcentages de réussite sont à la hausse par rapport à la saison passée. Et ce, sur un volume de tirs pourtant plus important !

Plus efficace et plus gourmand, Anthony Black aime aller se frotter aux intérieurs adverses. Sur sa série de décembre, il s’invitait pour plus de cinq tirs par matchs dans la raquette, une belle prouesse pour un extérieur.

Que ce soit avec ses qualités athlétiques pour les scalper au sommet ou pour les faire sauter sur ses feintes afin de trouver le panier plus la faute, tout en fondamentaux, l’ancien d’Arkansas n’a pas froid aux yeux et il semble prendre la mesure de la Grande Ligue.

« J’ai toujours joué comme ça. Depuis que je suis tout petit, je suis un arrière qui joue physique”, disait-il déjà à Vegas en ligue d’été 2024, à l’orée de sa deuxième saison NBA. « Il n’y a pas de raison que je change ça maintenant que je suis au plus haut niveau. Mais c’est sûr que j’ai bossé sur cet aspect de mon jeu [pour me mettre au niveau]. »

Défenseur redouté qui se coltine le meilleur extérieur adverse à chaque match (ou presque), Anthony Black continue donc d’y ajouter un écot offensif de plus en plus important, à la création comme à la finition.

Anthony Black Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 69 16:52 46.6 39.4 61.3 0.5 1.5 2.0 1.3 1.6 0.5 0.8 0.3 4.6 2024-25 ORL 78 24:12 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 2.1 1.1 1.8 0.6 9.4 2025-26 ORL 39 30:09 45.6 34.1 72.3 0.8 3.3 4.1 3.8 2.8 1.3 2.4 0.7 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.