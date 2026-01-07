Max Strus pas près de revenir…

Une mauvaise nouvelle de plus pour les Cavaliers et Max Strus. L’arrière/ailier shooteur n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison, lui qui a été opéré fin août d’une fracture de Jones au pied gauche, une blessure située à la base du cinquième métatarsien, réputée délicate.

Son indisponibilité avait d’abord été évaluée à trois ou quatre mois et, à la mi-novembre, Kenny Atkinson se voulait plutôt rassurant, expliquant que la rééducation suivait son cours, sans signe de contre-coup.

« Il est sur le terrain, il shoote, donc c’est une bonne chose. Il n’est pas encore autorisé aux contacts, mais il fait son boulot sur le terrain et progresse bien », glissait alors le coach de Cleveland.

Mais la tendance a visiblement changé ces dernières semaines. Les Cavs ont annoncé hier que son absence allait être prolongée d’au moins un mois supplémentaire. Les examens de contrôle (et notamment les radios) ont montré qu’il fallait encore du temps pour permettre une consolidation complète de la fracture.

Max Strus va donc devoir s’armer de patience avant d’envisager un retour dans le groupe de Kenny Atkinson. Un manque qui n’aide pas les Cavaliers, seulement à la 6e place de l’Est avec 21 victoires pour 17 défaites.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.1 11.5 2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 26 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.