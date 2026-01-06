Matchs
Programme du soir | Victor Wembanyama de retour face aux Grizzlies ?

Ayant participé au shootaround des Spurs, Victor Wembanyama pourrait donc effectuer son retour sur les parquets ce soir, face aux Grizzlies (02h00).

Dans les autres matchs de la nuit, les Pacers vont tenter d’arrêter leur série de défaites face aux Cavaliers (01h00) alors que les Wizards défient le Magic à la même heure.

Les Wolves retrouvent ensuite Miami (02h00, beIN Sports 1) alors que les Lakers sont chez les Pelicans (02h00) et que la nuit NBA se termine très tard, avec un duel entre les Kings et les Mavericks à 05h00 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Indiana – Cleveland
01h00 | Washington – Orlando
02h00 | Memphis – San Antonio
02h00 | Minnesota – Miami (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – LA Lakers
05h00 | Sacramento – Dallas (beIN Sports 1)

