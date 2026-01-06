Deni Avdija et les Blazers ont le sourire

Avec 78 points marqués en première période, les Blazers ont frappé fort lors de 24 premières minutes face au Jazz. L’avance de 21 points à la pause a permis de vivre une seconde mi-temps tranquille et de filer vers un succès sans problème, le troisième de suite et le cinquième en six rencontres.

« Aucune victoire n’est facile car on doit toujours travailler pour ça. Mais a on été tranchant et on n’a laissé aucune chance au Jazz de revenir, et c’est un progrès pour nous », assure Deni Avdija. « C’était tellement fun car le ballon circulait, on défendrait bien, on communiquait. C’est tellement agréable de gagner ainsi. »

Tiago Splitter fait la même analyse face aux 32 passes décisives et paniers à 3-pts. « On savait qu’il fallait être patient avec le ballon, le faire bouger encore et encore, pénétrer et ressortir », explique le coach des Blazers. « Il ne faut pas prendre le premier tir et on a fait un très bon travail pour se passer le ballon. »

Deni Avdija, futur All-Star ?

Meilleur marqueur et passeur de la rencontre, Deni Avdija a terminé avec 33 points, 9 passes et 8 rebonds, inscrivant au passage son 500e point en carrière. Une prestation dans la lignée de sa superbe saison, à 25.7 points à 47% de réussite dont 36% à 3-points, 7.3 rebonds et 7.1 passes décisives de moyenne.

Des statistiques à la LeBron James qui pourraient lui ouvrir les portes du All-Star Game le mois prochain, parmi les joueurs internationaux, et pourquoi pas lui permettre d’être élu meilleure progression (MIP) de la saison régulière.

« Je sais qu’on est prêt, qu’on progresse match après match. C’est très agréable. On va continuer de croire en nos progrès et de construire. On a trouvé notre rythme », estime l’Israélien alors que les Blazers, à la 9e place de l’Ouest avec 17 victoires pour 20 défaites, vont recevoir les Rockets deux fois de suite, mercredi et vendredi.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 36 35:20 46.5 36.2 79.0 1.1 6.2 7.3 7.1 3.0 0.8 3.9 0.6 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.