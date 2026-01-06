Avec Collin Murray-Boyles, les Raptors ont également un précieux rookie

Les semaines passent et les rookies de la cuvée 2025 confirment, ici ou là, qu’ils apportent beaucoup, à des niveaux différents. La preuve avec Collin Murray-Boyles, qui vient de faire une excellente performance contre les Hawks. « Chacun trouve son chemin et chacun a un impact dans son équipe. On est fier de ce qu’on a fait jusqu’à maintenant », confirme le neuvième choix des Raptors.

Dans le succès contre Atlanta, le rookie de Toronto a compilé 17 points à 8/10 au shoot, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 2 contres en 31 minutes. Cela fait clairement partie des meilleures sorties de sa première saison en NBA et son activité (+/- de +24) fut remarquable.

« Je suis assez certain que nos chiffres en défense sont meilleurs quand il est sur le parquet », imagine Scottie Barnes, à raison puisque les Raptors affichent une efficacité offensive de 112.1 points encaissés sur 100 possessions quand il est sur le parquet (545 minutes), contre 114.5 quand il est sur le banc (1 194).

« J’essaie d’être le plus fatigué possible »

« Si on n’est pas fatigué à la fin du match, alors on ne s’est pas assez donné à fond. J’essaie donc d’être le plus fatigué possible », ajoute le rookie du Canada.

Avec 7.2 points et 4.3 rebonds de moyenne, Collin Murray-Boyles est certes loin des chiffres de Cooper Flagg, Kon Knueppel, VJ Edgecombe ou Dylan Harper et ne sera pas rookie de l’année. Mais l’intérieur apporte sa pierre.

« L’erreur commune, quand un joueur arrive, c’est d’avoir déjà une idée de ce qu’il est. Parfois, les coaches veulent les mettre dans une case », indique Darko Rajakovic. « Évidemment, il y a un rôle et des choses à faire, des choses à apprendre aussi. On en apprend constamment sur Collin, sur ce qu’il peut faire, sur ce qu’il comprend. Sa progression est vraiment impressionnante. Il saisit les opportunités et fait des choses remarquables. »

Collin Murray-Boyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 30 19:12 53.9 39.5 56.4 2.2 2.1 4.3 1.6 2.6 0.8 1.1 0.6 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.