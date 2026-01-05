Programme du soir | Les Knicks vont-ils rebondir chez les Pistons ?

À 01h30, les Celtics reçoivent les Bulls quand les Hawks sont à Toronto à la même heure. Les Rockets accueillent eux les Suns à 02h00 quand les Sixers font face aux Nuggets à partir de 02h30.

Battus par les Celtics, les Clippers vont tenter de repartir de l’avant face aux Warriors (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Detroit – New York (beIN Sports 1)

01h30 | Boston – Chicago

01h30 | Toronto – Atlanta

02h00 | Houston – Phoenix

02h00 | Oklahoma City – Charlotte

02h30 | Philadelphie – Denver

04h00 | LA Clippers – Golden State (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – Utah