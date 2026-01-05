Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Knicks vont-ils rebondir chez les Pistons ?

Publié le 5/01/2026 à 22:32 Twitter Facebook

Après trois défaites de suite, les Knicks rendent visite aux leaders de la conférence Est, les Pistons. C’est à partir de 01h00, sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Celtics reçoivent les Bulls quand les Hawks sont à Toronto à la même heure. Les Rockets accueillent eux les Suns à 02h00 quand les Sixers font face aux Nuggets à partir de 02h30.

Battus par les Celtics, les Clippers vont tenter de repartir de l’avant face aux Warriors (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Detroit – New York (beIN Sports 1)
01h30 | Boston – Chicago
01h30 | Toronto – Atlanta
02h00 | Houston – Phoenix
02h00 | Oklahoma City – Charlotte
02h30 | Philadelphie – Denver
04h00 | LA Clippers – Golden State (beIN Sports 1)
04h00 | Portland – Utah

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes