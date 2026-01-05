Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Jaylen Brown face aux Bulls

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce lundi, les Celtics reçoivent les Bulls pour confirmer leur très bonne forme.

Jaylen BrownDe retour au TD Garden, Jaylen Brown va-t-il en profiter pour confirmer sa forme du moment ? L’ailier des Celtics reste sur son record en carrière, à 50 points, face aux Clippers…

– Jaylen Brown réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.25

– Jaylen Brown marque 30 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 3.00

Par Money Time
