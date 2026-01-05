Muscle ton jeu : le conseil de Rudy Gobert pour Alex Sarr

« Muscle ton jeu, Robert. » La phrase d’Aimé Jacquet, adressée à Robert Pirès dans le documentaire Les Yeux dans les Bleus, est devenue culte. Ça pourrait aussi être le message de Rudy Gobert à Alex Sarr, le premier ayant totalement dominé (18 points, 14 rebonds, 4 contres) le second (7 points, 3 rebonds, 0 contre) la nuit dernière.

Dans ce duel direct entre les deux Français, le vétéran des Wolves a ainsi multiplié les grosses prises de position au rebond, faisant parler sa puissance face à son compatriote. On l’a même vu partir en dribble depuis la ligne à 3-points pour aller claquer un dunk ! Un petit message, même s’il n’y a aucune animosité entre les deux hommes.

« Il a déjà tout le talent, tous les skills » explique Rudy Gobert à nos confrères de BeBasket, interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner à Alex Sarr. « Donc maintenant je dirais qu’il devrait travailler sur son corps, pour devenir plus costaud. En tant que 7-footer (2m13), qui est très long, le jeu dans la raquette est très impactant physiquement. Ça va être clé pour lui. Il doit travailler sur sa récupération, son cardio, sa force. »

C’est que si Rudy Gobert (2m16) est un peu plus grand qu’Alex Sarr (2m13), c’est la différence de poids (117 contre 92 kilos) qui était marquante lors de leur affrontement de la nuit dernière.

« Honnêtement, je ne pensais pas qu’il serait à ce niveau aussi tôt. C’est cool à voir »

« Tout ça va l’aider à atteindre ses objectifs, parce que je pense qu’il peut être un super joueur des deux côtés du terrain » continue ainsi Rudy Gobert. « Il montre déjà des choses impressionnantes en défense. Honnêtement, je ne pensais pas qu’il serait à ce niveau aussi tôt. C’est cool à voir. »

Treize ans séparent les deux hommes, qui s’affrontent donc désormais après avoir connu des entrées en NBA très différentes. Choisi en 27e position de la Draft 2013, Rudy Gobert a dû cravacher pour se faire sa place, compensant ses limites techniques pour devenir quatre fois meilleur défenseur de NBA grâce à son mental en acier.

« Nous avons des jeux très différents et nous avons probablement intégré la ligue dans des situations très différentes » admet ainsi Alex Sarr, deuxième choix de la cuvée 2024 et prototype de l’intérieur moderne capable de shooter de loin. « Mais il s’est battu pour devenir l’un des meilleurs pivots titulaires et un très, très bon joueur. »

Et, malgré les critiques, un joueur toujours essentiel pour l’équilibre de ces Wolves (23-13) capables du meilleur comme du pire. Certes, Minnesota est plus efficace offensivement quand il est sur le banc (121.9 points marqués sur 100 possessions contre 117.2 quand il est sur le terrain), mais l’équipe de Chris Finch passe par contre de la 2e défense (109.0 points encaissés sur 100 possessions) à la 30e (121.9) quand le pivot des Bleus rejoint le banc…