Programme du soir | Les Cavaliers accueillent les Pistons dès 20h00

Toujours sur Prime Video, le Magic reçoit les Pacers à 21h00 alors que les Nets font face aux Nuggets à 21h30.
Dans la nuit, Alex Sarr et les Wizards défient Rudy Gobert et les Wolves (00h00, beIN Sports 1) tandis que le Thunder se rend chez les Suns à 02h00 et que les Lakers clôturent la soirée face aux Grizzlies.
Programme complet
20h00 | Cleveland – Detroit (Prime Video)
21h00 | Orlando – Indiana (Prime Video)
21h30 | Brooklyn – Denver
00h00 | Miami – New Orleans
00h00 | Washington – Minnesota (beIN Sports 1)
02h00 | Phoenix – Oklahoma City
03h30 | Sacramento – Milwaukee
03h30 | LA Lakers – Memphis