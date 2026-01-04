Programme du soir | Les Cavaliers accueillent les Pistons dès 20h00

Toujours sur Prime Video, le Magic reçoit les Pacers à 21h00 alors que les Nets font face aux Nuggets à 21h30.

Dans la nuit, Alex Sarr et les Wizards défient Rudy Gobert et les Wolves (00h00, beIN Sports 1) tandis que le Thunder se rend chez les Suns à 02h00 et que les Lakers clôturent la soirée face aux Grizzlies.

Programme complet

