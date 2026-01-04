Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Cavaliers accueillent les Pistons dès 20h00

Publié le 4/01/2026 à 19:51 Twitter Facebook

Trois matchs en « prime time » européen avec, dès 20h00, le duel entre les Cavaliers et les Pistons. À suivre sur Prime Video.

Toujours sur Prime Video, le Magic reçoit les Pacers à 21h00 alors que les Nets font face aux Nuggets à 21h30.

Dans la nuit, Alex Sarr et les Wizards défient Rudy Gobert et les Wolves (00h00, beIN Sports 1) tandis que le Thunder se rend chez les Suns à 02h00 et que les Lakers clôturent la soirée face aux Grizzlies.

Programme complet

20h00 | Cleveland – Detroit (Prime Video)
21h00 | Orlando – Indiana (Prime Video)
21h30 | Brooklyn – Denver
00h00 | Miami – New Orleans
00h00 | Washington – Minnesota (beIN Sports 1)
02h00 | Phoenix – Oklahoma City
03h30 | Sacramento – Milwaukee
03h30 | LA Lakers – Memphis

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes