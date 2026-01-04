Darko Rajakovic couvre Sandro Mamukelashvili d’éloges

Il aurait facilement pu conclure cette contre-attaque lui-même. Mais Sandro Mamukelashvili a préféré transmettre le cuir à son coéquipier Scottie Barnes, qui avait du mal à rentrer dans son match face aux Hawks, pour un dunk sans opposition.

Une séquence qui, à entendre Darko Rajakovic, dit beaucoup de la façon de faire de l’ancien joueur des Spurs. « La plus grande qualité de Sandro, c’est qu’il est une personne incroyable, et sa plus grande faiblesse, c’est aussi qu’il est une personne incroyable. C’est-à-dire qu’il se soucie tellement des autres. Il se soucie tellement de bien faire pour l’équipe », développe le coach des Raptors.

Cette passe décisive tend à prouver qu’il est « complètement désintéressé » et à quel point il apporte à cette formation canadienne. Sur ce match, il a d’ailleurs terminé avec 8 ballons délivrés, un record en carrière.

« Coach me dit à chaque fois que si j’ai l’opportunité de pousser le ballon en transition, je dois le faire. Il sait ce que je peux faire avec mon dribble, donc j’ai pu rendre les choses faciles. J’espère que mon tir à 3-points va commencer à rentrer à nouveau, et là je pourrais faire des feintes, attaquer le panier. Quand tu commences à marquer, tout le monde devient plus attentif à ton tir », se projette le Géorgien.

Avant ce match, il avait terminé avec un zéro pointé face aux Nuggets, contre lesquels il avait manqué ses cinq tentatives, dont trois à 3-points. Cette nuit, il n’a pas été beaucoup plus inspiré de loin (1/5), mais il a noirci la feuille pour se rapprocher du triple-double : 13 points (5/10), 12 rebonds et 8 passes donc, en plus de 3 contres, pour 32 d’évaluation. Avec un impressionnant +27 au score !

Un nouveau départ pour 2026

« Je suis très dur avec moi-même parce que je veux vraiment gagner. C’était vraiment difficile, surtout à l’approche du Nouvel An, mais je me disais un peu : je vais laisser ça derrière moi en 2025 et entrer dans 2026 avec l’esprit clair, comme un nouveau départ », livre-t-il sur son envie de faire oublier sa dernière sortie.

Alors il est allé au gymnase, « la nuit », pour prendre quelques tirs de plus. Le gaucher a également suivi les conseils d’un coach mental pour se remettre sur de bons rails. « J’essaie de m’en tenir à ça, de m’assurer de rester mentalement présent dans le moment, et je sens que ça m’aide beaucoup. »

Les Raptors en profitent pleinement. Avec 10.5 points et 5 rebonds chaque soir cette saison, des chiffres proches de ses meilleures moyennes, il se comporte en très bon 6e homme.

« Tout ce à quoi il pense, c’est comment aider l’équipe, et parfois, les gars qui ont ce genre de mentalité ont tendance à être un peu trop durs avec eux-mêmes. S’ils ratent un tir, s’ils ne font pas bien quelque chose, ils se laissent abattre. Et c’est pour ça qu’on lui parle constamment, on lui dit qu’il doit être lui-même, qu’on l’aime, qu’on le soutient, qu’il joue très bien pour nous. Il va continuer à s’améliorer », termine son coach.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 9:56 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 MIL 24 9:03 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 SA 19 23:19 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SA 46 9:48 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SA 61 11:10 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3 2025-26 TOR 35 21:12 51.7 38.1 78.9 1.6 3.4 5.0 1.9 1.8 0.7 0.9 0.6 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.