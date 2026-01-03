Programme du soir | Toujours pas de Victor Wembanyama pour les Spurs

Avant ça, le Heat reçoit les Wolves dès 23h00 (beIN Sports 2) alors que les Knicks vont tenter de se reprendre face aux Sixers (01h30, beIN Sports 2) et que les Hawks feront toujours sans Trae Young face aux Raptors (01h30).

À 02h30, les Mavericks défient les Rockets dans un derby texan alors que la soirée se termine à Inglewood, où les Clippers vont essayer d’enchaîner une septième victoire de suite face aux Celtics (04h30).

Programme complet

23h00 | Miami – Minnesota (beIN Sports 2)

01h30 | New York – Philadelphie (beIN Sports 2)

01h30 | Toronto – Atlanta

02h00 | Chicago – Charlotte

02h00 | San Antonio – Portland

02h30 | Dallas – Houston

04h00 | Golden State – Utah

04h30 | LA Clippers – Boston