Programme du soir | Toujours pas de Victor Wembanyama pour les Spurs

Avant ça, le Heat reçoit les Wolves dès 23h00 (beIN Sports 2) alors que les Knicks vont tenter de se reprendre face aux Sixers (01h30, beIN Sports 2) et que les Hawks feront toujours sans Trae Young face aux Raptors (01h30).
À 02h30, les Mavericks défient les Rockets dans un derby texan alors que la soirée se termine à Inglewood, où les Clippers vont essayer d’enchaîner une septième victoire de suite face aux Celtics (04h30).
Programme complet
23h00 | Miami – Minnesota (beIN Sports 2)
01h30 | New York – Philadelphie (beIN Sports 2)
01h30 | Toronto – Atlanta
02h00 | Chicago – Charlotte
02h00 | San Antonio – Portland
02h30 | Dallas – Houston
04h00 | Golden State – Utah
04h30 | LA Clippers – Boston