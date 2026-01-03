La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou

La NBA est particulièrement vigilante au niveau des bandeaux. En 2002, Tim Thomas avait ainsi essayé d’en porter deux, mais la Grande Ligue était rapidement intervenue. En 2019, Jimmy Butler, De’Aaron Fox ou encore Montrezl Harrell avaient tenté les bandeaux « ninja », noués à l’arrière, et ça avait aussi été rapidement interdit.

Du côté des dirigeants, l’argument avancé est souvent celui de la sécurité. La crainte est qu’un bandeau puisse s’accrocher et provoquer un incident sérieux s’il ne se détache pas facilement.

C’est vraisemblablement cette logique qui vient de conduire la NBA à demander à Jalen Suggs d’abandonner une habitude pour le moins singulière : porter son bandeau… autour du cou. Le meneur du Magic n’avait pourtant recours à ce geste que pendant quelques minutes, avant de le replacer sur la tête une fois le match lancé.

« En réalité, cela vient du football américain, c’est là que ça trouve son origine », expliquait récemment l’intéressé, qui était un quarterback de talent au lycée, ayant même été nommé Mr. Football et Mr. Basketball dans l’Etat du Minnesota la même année ! « Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Je le porte autour du cou, et une fois que je suis dans le match, dans le rythme, je le mets sur ma tête, et ça nous lance. »

Mais pour la NBA, même temporaire, cette habitude reste problématique et elle lui a donc demandé d’arrêter.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 23 25:23 47.1 33.1 85.7 0.7 2.9 3.7 4.7 3.0 1.9 2.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.