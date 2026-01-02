Programme du soir | Les Warriors sans leur « Big Three » face au Thunder

Sans Victor Wembanyama, les Spurs rendent visite aux Pacers (01h00) alors que les Knicks retrouvent les Hawks (01h30, Prime Video) quand les Cavaliers reçoivent à la même heure (Prime Video) des Nuggets affaiblis…
La soirée se conclut à Los Angeles, où les Lakers vont tenter de se relancer face aux Grizzlies (04h30).
Programme complet
01h00 | Indiana – San Antonio
01h00 | Washington – Brooklyn
01h30 | Cleveland – Denver (Prime Video)
01h30 | New York – Atlanta (Prime Video)
02h00 | Chicago – Orlando
02h00 | Milwaukee – Charlotte
02h00 | New Orleans – Portland
03h00 | Phoenix – Sacramento
04h00 | Golden State – Oklahoma City (Prime Video)
04h30 | LA Lakers – Memphis