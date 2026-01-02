Matchs
Programme du soir | Les Warriors sans leur « Big Three » face au Thunder

Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler ne joueront pas face au Thunder (04h00, Prime Video), les Warriors ayant visiblement décidé de faire l’impasse sur le match…

Sans Victor Wembanyama, les Spurs rendent visite aux Pacers (01h00) alors que les Knicks retrouvent les Hawks (01h30, Prime Video) quand les Cavaliers reçoivent à la même heure (Prime Video) des Nuggets affaiblis…

La soirée se conclut à Los Angeles, où les Lakers vont tenter de se relancer face aux Grizzlies (04h30).

Programme complet

01h00 | Indiana – San Antonio
01h00 | Washington – Brooklyn
01h30 | Cleveland – Denver (Prime Video)
01h30 | New York – Atlanta (Prime Video)
02h00 | Chicago – Orlando
02h00 | Milwaukee – Charlotte
02h00 | New Orleans – Portland
03h00 | Phoenix – Sacramento
04h00 | Golden State – Oklahoma City (Prime Video)
04h30 | LA Lakers – Memphis

