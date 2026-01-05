On attaque la semaine par une super nouvelle, le retour de la Air Jordan 11 Low « UNC » ! La mythique Air Jordan 11 Low aux couleurs de la Fac de North Carolina où Michael Jordan a défendu les couleurs des Tar Heels de 1981 à 1984 n’était plus sortie officiellement depuis neuf ans. Cette fois, c’est à l’occasion de ses 25 ans qu’elle fait son grand retour.

Initialement sortie en 2001, la Air Jordan 11 « UNC » a marqué les esprits car elle a été le premier modèle Low a être commercialisé. Nul doute que le succès sera encore au rendez-vous, 25 ans après, avec sa tige blanche dotée d’une base en cuir verni d’un bleu « UNC » éclatant. Le « Jumpman » sur le talon et la semelle extérieure translucide apparaissent également en bleu ciel. Contrairement aux éditions 2001 et 2017, ces chaussures arboreront le logo Nike Air sur les semelles intérieures.

La Air Jordan 11 Low a pris pour habitude de revenir sur le marché pour lancer la saison des beaux jours et ce sera donc le tour de la AJ 11 Low « UNC » cette année. Sa sortie est pour l’instant annonce pour le 18 avril sur le sol nord-américain, au prix de 200 dollars.

(Via Sneakernews)