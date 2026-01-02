Bill Kennedy, l’arbitre star des « challenges »

Si les « challenges » sont désormais globalement acceptés par les entraîneurs et les joueurs, ils sont surtout un mal nécessaire qui coupe le rythme, et dont le verdict est souvent expédié en trois secondes. Sauf qu’en NBA, tout micro ouvert est aussi une scène. Et l’arbitre Bill Kennedy a décidé de l’utiliser la sienne…

Dernier exemple la nuit dernière, lors de Celtics – Kings. Jaylen Brown vient de commettre sa sixième faute à un peu plus de deux minutes de la fin. Joe Mazzulla dégaine alors son « challenge » pour éviter la sortie de son leader.

Sauf qu’après la rencontre, le coach de Boston a expliqué, mi-sérieux mi-ironique, qu’il avait surtout envie d’entendre Bill Kennedy annoncer le verdict !

« En fait, je voulais juste entendre Billy Kennedy » assure le technicien du Massachusetts. « Il fait toujours de très bonnes annonces de challenge et nous allions demander une vérification de toute façon, juste pour l’entendre. »

C’est que les « challenge » de Bill Kennedy, durant lesquels il joue avec l’attente du public, ont plusieurs fois fait le tour du Web.

Un moyen pour l’arbitre de 59 ans de casser la routine, dans sa 26e saison dans la ligue, alors qu’il a déjà arbitré 1 420 matches de saison régulière, 139 rencontres de playoffs, dont six matches de Finales NBA. Et peut-être aussi de se rappeler son talent caché, listé sur le site du syndicat des arbitres NBA, à savoir le karaoké !