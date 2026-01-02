Scoot Henderson et Jrue Holiday se rapprochent du parquet

Portland n’a pas été épargné par les blessures sur ce début d’exercice. Au-delà de l’absence de Damian Lillard, qui se remet toujours d’une rupture du tendon d’Achille, Scoot Henderson (ischios) n’a pas encore joué un match cette saison, Matisse Thybulle (pouce) n’en a joué que quatre tandis que Jrue Holiday (mollet) n’a plus foulé les parquets NBA depuis plus d’un mois et demi !

L’avenir est donc plutôt intéressant, à condition que ce beau petit monde revienne en forme, mais Portland a débuté l’année avec son lot de bonnes nouvelles concernant l’infirmerie.

Rendez-vous dans deux semaines pour Scoot Henderson

La meilleure d’entre elle concerne peut-être Scoot Henderson, la franchise de l’Oregon ayant indiqué que le deuxième choix de la Draft 2023 progressait. Le meneur a ainsi repris les activités basket à l’entraînement, même s’il n’a pas encore été autorisé à y ajouter les contacts. Les Blazers vont lui donner deux semaines pour remonter en puissance avant de le confier à nouveau dans les mains du staff médical qui affinera alors ses prédictions pour la suite. Son retour constituerait un renfort de choix dans la rotation des Blazers sur les postes arrière.

Les nouvelles sont également bonnes pour Jrue Holiday, qui a lui aussi retrouvé le chemin de l’entraînement, sans restriction, et pourrait réintégrer l’effectif de Tiago Splitter rapidement en fonction de sa progression.

Matisse Thybulle est lui aussi attendu après avoir quitté ses coéquipiers dès la fin novembre à cause d’une opération visant à réparer un ligament du pouce gauche. Lui aussi a retrouvé les terrains d’entraînement et fait sa rééducation mais doit également composer avec une tendinite du genou droit. A cause de ce contretemps, l’arrière australien ne dispose pas encore d’un calendrier de retour clair.

Enfin, le retour de Jerami Grant, victime d’une tendinite au tendon d’Achille et mis sur la touche depuis près de deux semaines, serait imminent. Le poste 4 a pris l’avion avec le reste de l’équipe pour aborder le back-to-back à venir vendredi et samedi sur les parquets des Pelicans puis des Spurs. Là encore, son renfort sera un atout de plus de choix dans la manche de Tiago Splitter. A partir de la semaine prochaine, Portland va ensuite recevoir lors de huit de ses dix prochains matchs. De quoi relancer une dynamique positive ?