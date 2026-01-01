Matchs
Rick Carlisle s’agace du comportement de ses Pacers

NBA – Avec dix défaites de suite, les Pacers occupent la dernière place de la ligue et tout le monde est agacé. Le coach le premier, par ses troupes.

La petite embellie des derniers jours de novembre et des premiers de décembre est bien loin pour les Pacers. Les défaites sont revenues et celle face à Orlando est la dixième de suite. Le bilan des finalistes 2025 est désormais de 6 succès pour 28 revers, soit carrément le pire de la ligue…

Mais ce qui occupe l’esprit de Rick Carlisle, ce ne sont pas les revers, mais l’attitude de ses joueurs.

« La vraie question, c’est de se demander pourquoi on prend 68 points en première période et seulement 44 points », commente le coach d’Indiana avant d’apporter une réponse. « C’est parce qu’en seconde mi-temps, on a joué ensemble, on s’est soutenu et pas comporté comme des étrangers. Il y a trop de petites conneries pendant les matches qu’on doit éliminer. »

Batailler pour rien : bon ou mauvais signe ?

Rick Carlisle n’a donné aucun exemple précis sur les comportements inutiles de ses joueurs face au Magic, ni aucun nom, se limitant à une critique générale et voulant insister sur la seconde période, un peu plus réussie.

« On était soudé. On était concentré sur l’action présente et l’action d’après et pas sur qui touche le ballon ou qui shoote ou non, ou ce genre de choses », analyse l’entraîneur. « La franchise n’est pas comme ça, l’équipe non plus. Les propriétaires n’ont pas mis cela en avant depuis quatre décennies. Je pense à toutes les petites distractions avec les arbitres et autre, qui doivent disparaitre. C’est évident qu’on n’a aucune marge d’erreur. On est distrait par des choses inutiles qui n’ont rien à voir avec l’urgence nécessaire en NBA. »

Aaron Nesmith, lui, ne voit pas forcément cela de manière négative. « Il y a beaucoup de petites choses inutiles mais ça part d’une bonne intention », estime le joueur des Pacers. « L’esprit de compétition était important dans ce match et parfois, ça se traduit sur des désaccords avec les coups de sifflet ou sur les aides défensives. On peut en retenir du positif. Les gars en ont marre de perdre. »

C’est confirmé par Andrew Nembhard. « On perd donc les gars seront naturellement compétitifs : on veut gagner. On va se chamailler un peu parce que, au fond, on veut gagner ce match. Ça s’est vu en seconde période, où on était plus soudé, plus connecté. On doit se concentrer là-dessus pour l’avenir », annonce-t-il.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 32 33:47 47.9 37.3 67.8 1.8 4.9 6.7 3.8 2.1 1.3 0.4 2.6 23.4
Bennedict Mathurin 22 32:30 42.9 37.0 86.1 0.9 4.7 5.5 2.1 2.3 0.7 0.2 2.9 18.3
Andrew Nembhard 25 31:31 42.1 35.4 83.3 0.4 1.9 2.3 6.7 2.4 0.9 0.1 2.4 17.1
Aaron Nesmith 13 29:00 37.8 39.2 79.5 1.5 2.9 4.4 1.6 0.8 0.7 0.5 2.4 14.8
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
T.j. Mcconnell 21 16:46 55.5 33.3 100.0 0.3 2.2 2.5 4.5 1.1 1.1 0.2 1.1 9.8
Jarace Walker 33 24:09 34.6 31.3 78.9 0.5 4.1 4.5 1.9 1.8 0.5 0.4 1.6 9.0
Jay Huff 33 19:44 41.9 29.8 83.3 1.1 2.9 4.0 1.3 0.8 0.3 2.4 2.4 8.1
Quenton Jackson 13 16:09 47.0 39.1 74.4 0.5 1.8 2.3 2.0 1.3 0.6 0.1 1.7 7.7
Isaiah Jackson 29 18:17 58.5 0 74.2 2.5 3.4 5.9 0.8 1.1 0.7 0.8 3.0 7.3
Ben Sheppard 22 24:57 35.4 27.3 78.9 0.8 3.3 4.1 2.0 0.7 0.6 0.1 2.0 6.5
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Ethan Thompson 13 19:28 39.1 33.3 66.7 0.8 1.3 2.1 1.8 0.7 0.5 0.3 2.5 5.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Johnny Furphy 15 15:00 52.7 34.6 50.0 0.7 2.0 2.7 0.3 0.5 0.5 0.0 1.6 4.8
Micah Potter 3 13:40 44.4 25.0 100.0 1.3 1.3 2.7 2.3 0.3 0.0 0.7 1.3 4.7
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Tony Bradley 27 10:49 57.7 0.0 72.7 1.6 1.0 2.6 0.5 0.4 0.1 0.1 2.0 4.2
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Kam Jones 5 6:00 58.3 25.0 0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 20 6:06 29.4 28.1 66.7 0.3 0.7 1.0 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 1.7

Par Jonathan Demay
