La dynastie « Purple » habille la Kobe 9 Low EM

C’était il y a déjà plus de dix ans. Nike avait mis le paquet en sortant une gamme de Kobe 9 à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant pour la saison 2014-2015, après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies.

Dix ans plus tard, ce 9e modèle signature a créé l’événement en faisant son grand retour sur cette fin d’année 2025. La Kobe 9 Low EM va poursuivre sur cette lancée en 2026 avec la présentation de ce coloris « Purple Dynasty ».

Proche de la version « Moonwalker » sortie il y a deux mois, il rend ici hommage au violet des Lakers sous différents tons pour habiller la tige et la semelle, avec un « Swoosh » brillant sur l’empeigne et deux logos « Stealth » sur la languette et la base du talon.

La Kobe 9 Low EM Protro « Purple Dynasty » est disponible depuis minuit ce 1er janvier sur Basket4Ballers. Elle rejoint une collection de huit coloris de la Kobe 9 Low déjà en vente sur le site !