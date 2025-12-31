Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Spurs – Knicks en vedette d’un réveillon qui débute à 19h00

Publié le 31/12/2025 à 18:46 Twitter Facebook

Les Hornets et les Warriors ouvrent le bal dès 19h00, tandis que les Spurs reçoivent les Knicks.

On quittera 2025 sur les antennes de beIN Sports avec d’abord Hornets – Warriors (19h00, sur beIN Sports 3), suivi de Cavaliers – Suns (21h20, sur beIN Sports Max 4).

Pour la plus belle affiche de la soirée, il faudra se connecter au League Pass avec un superbe Spurs – Knicks, les deux numéros 2 de chacune des conférences, et ils possèdent le même bilan : 23v – 9d.

Pour les Nuggets, le début de la vie sans Nikola Jokic passe par Toronto, tandis que les Hawks de Zaccharie Risacher reçoivent les Wolves de Rudy Gobert.

Et surtout belle fin d’année à toutes et tous, et rendez-vous en 2026 !

Programme complet

19h00 | Charlotte – Golden State (beIN Sports 3)
21h00 | Atlanta – Minnesota
21h00 | Indiana – Orlando
21h30 | Cleveland – Phoenix (beIN Sports Max 4)
01h00 | Chicago – New Orleans
01h00 | San Antonio – New York
01h30 | Toronto – Denver
02h00 | Milwaukee – Washington
02h00 | OKC – Portland

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes