Programme du soir | Spurs – Knicks en vedette d’un réveillon qui débute à 19h00

On quittera 2025 sur les antennes de beIN Sports avec d’abord Hornets – Warriors (19h00, sur beIN Sports 3), suivi de Cavaliers – Suns (21h20, sur beIN Sports Max 4).
Pour la plus belle affiche de la soirée, il faudra se connecter au League Pass avec un superbe Spurs – Knicks, les deux numéros 2 de chacune des conférences, et ils possèdent le même bilan : 23v – 9d.
Pour les Nuggets, le début de la vie sans Nikola Jokic passe par Toronto, tandis que les Hawks de Zaccharie Risacher reçoivent les Wolves de Rudy Gobert.
Et surtout belle fin d’année à toutes et tous, et rendez-vous en 2026 !
Programme complet
19h00 | Charlotte – Golden State (beIN Sports 3)
21h00 | Atlanta – Minnesota
21h00 | Indiana – Orlando
21h30 | Cleveland – Phoenix (beIN Sports Max 4)
01h00 | Chicago – New Orleans
01h00 | San Antonio – New York
01h30 | Toronto – Denver
02h00 | Milwaukee – Washington
02h00 | OKC – Portland