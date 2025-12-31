Programme du soir | Spurs – Knicks en vedette d’un réveillon qui débute à 19h00

On quittera 2025 sur les antennes de beIN Sports avec d’abord Hornets – Warriors (19h00, sur beIN Sports 3), suivi de Cavaliers – Suns (21h20, sur beIN Sports Max 4).

Pour la plus belle affiche de la soirée, il faudra se connecter au League Pass avec un superbe Spurs – Knicks, les deux numéros 2 de chacune des conférences, et ils possèdent le même bilan : 23v – 9d.

Pour les Nuggets, le début de la vie sans Nikola Jokic passe par Toronto, tandis que les Hawks de Zaccharie Risacher reçoivent les Wolves de Rudy Gobert.

Et surtout belle fin d’année à toutes et tous, et rendez-vous en 2026 !

Programme complet

19h00 | Charlotte – Golden State (beIN Sports 3)

21h00 | Atlanta – Minnesota

21h00 | Indiana – Orlando

21h30 | Cleveland – Phoenix (beIN Sports Max 4)

01h00 | Chicago – New Orleans

01h00 | San Antonio – New York

01h30 | Toronto – Denver

02h00 | Milwaukee – Washington

02h00 | OKC – Portland