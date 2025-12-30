La SHAI 001 attaque 2026 par une version « Triple White »

On efface tout et on recommence ! L’année 2025 aura été couronnée de succès pour Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière, champion NBA et MVP des Finals avec Oklahoma City, sans oublier la sortie retentissante de sa toute première chaussure signature, la SHAI 001.
Pour l’année 2026, Converse et son joueur signature entendent tout de même repartir d’une page blanche. La sortie de la SHAI 001 « Triple White » prend alors tout son sens. Le coloris classique de chez classique se présente donc avec une tige et une semelle entièrement blanches, permettant tout de même de distinguer le logo du joueur, brodé sur la languette, et les contours du logo Converse sur le talon.
Encore un peu de patience, la SHAI 001 « Triple White » sera disponible à partir du 2 janvier sur le site officiel de Converse, au prix de 130 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.