La SHAI 001 attaque 2026 par une version « Triple White »

On efface tout et on recommence ! L’année 2025 aura été couronnée de succès pour Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière, champion NBA et MVP des Finals avec Oklahoma City, sans oublier la sortie retentissante de sa toute première chaussure signature, la SHAI 001.

Pour l’année 2026, Converse et son joueur signature entendent tout de même repartir d’une page blanche. La sortie de la SHAI 001 « Triple White » prend alors tout son sens. Le coloris classique de chez classique se présente donc avec une tige et une semelle entièrement blanches, permettant tout de même de distinguer le logo du joueur, brodé sur la languette, et les contours du logo Converse sur le talon.

Encore un peu de patience, la SHAI 001 « Triple White » sera disponible à partir du 2 janvier sur le site officiel de Converse, au prix de 130 euros.