Programme du soir | Les Spurs au rebond face aux Cavaliers ?

Pour le reste, on gardera un oeil sur le duel entre le Heat et les Nuggets (01h30) ou sur celui entre les Raptors et le Magic (01h30), mais aussi sur l’affrontement entre le Thunder et les Hawks (02h00).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Milwaukee

01h00 | Washington – Phoenix

01h30 | Brooklyn – Golden State

01h30 | Miami – Denver

01h30 | Toronto – Orlando

02h00 | Chicago – Minnesota

02h00 | Houston – Indiana

02h00 | New Orleans – New York

02h00 | Oklahoma City – Atlanta

02h00 | San Antonio – Cleveland (beIN Sports 1)

04h30 | Portland – Dallas (beIN Sports 1)