Programme du soir | Les Spurs au rebond face aux Cavaliers ?

Pour le reste, on gardera un oeil sur le duel entre le Heat et les Nuggets (01h30) ou sur celui entre les Raptors et le Magic (01h30), mais aussi sur l’affrontement entre le Thunder et les Hawks (02h00).
Programme complet
01h00 | Charlotte – Milwaukee
01h00 | Washington – Phoenix
01h30 | Brooklyn – Golden State
01h30 | Miami – Denver
01h30 | Toronto – Orlando
02h00 | Chicago – Minnesota
02h00 | Houston – Indiana
02h00 | New Orleans – New York
02h00 | Oklahoma City – Atlanta
02h00 | San Antonio – Cleveland (beIN Sports 1)
04h30 | Portland – Dallas (beIN Sports 1)