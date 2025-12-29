La Air Jordan 6 rend hommage au PSG

L’année aura été faste pour le PSG qui a raflé tous les trophées en 2025. Seul Chelsea aura ramené les Parisiens à la raison en surclassant les hommes de Luis Enrique en finale de la Coupe du Monde des Clubs cet été.

Le club de la capitale a également enchaîné les succès sur le plan marketing, dans sa collaboration avec Jordan Brand, pour développer sa renommée à l’internationale. Celle-ci va se poursuivre en janvier 2026 avec la sortie de ce coloris « Silver Metallic » pour habiller la Air Jordan 6. On avait imaginé un modèle doré pour illustrer cette saison faste. C’est finalement une tige en gris argent, peut-être pour rappeler que le PSG restera à jamais le deuxième club français à avoir remporté une coupe d’Europe ?

La tige opte pour du gris métal pour habiller sa tige et l’ensemble est accompagné d’un bleu glacé, sur la languette, la tirette et une partie de la semelle intermédiaire. La touche perso se situe au niveau du talon, où le logo du PSG mêlé à celui de la marque au « Jumpman » refait surface.

La Air Jordan 6 x PSG « Silver Metallic » est annoncée pour le 22 janvier aux Etats-Unis au prix de 215 dollars.

(Via NiceKicks)