Programme du soir | Les Warriors et le Thunder en « prime time »

Ensuite, les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly reçoivent les Grizzlies (00h00) alors que les Celtics sont chez les Blazers à la même heure (beIN Sports 1).

Les Clippers vont tenter d’enchaîner face aux Pistons (03h00) alors que les Lakers de Luka Doncic et LeBron James vont de leur côté tenter d’arrêter leur glissade actuelle face aux Kings de Maxime Raynaud.

Programme complet

21h30 | Toronto – Golden State (Prime Video)

21h30 | Oklahoma City – Philadelphie

00h00 | Washington – Memphis

00h00 | Portland – Boston (beIN Sports 1)

03h00 | LA Clippers – Detroit

03h30 | LA Lakers – Sacramento