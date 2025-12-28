Matchs
Programme du soir | Les Warriors et le Thunder en « prime time »

Deux matchs à 21h30 ce dimanche soir, avec Raptors – Warriors (Prime Video) et Thunder – Sixers, qui se jouera sans Joel Embiid…

Ensuite, les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly reçoivent les Grizzlies (00h00) alors que les Celtics sont chez les Blazers à la même heure (beIN Sports 1).

Les Clippers vont tenter d’enchaîner face aux Pistons (03h00) alors que les Lakers de Luka Doncic et LeBron James vont de leur côté tenter d’arrêter leur glissade actuelle face aux Kings de Maxime Raynaud.

Programme complet

21h30 | Toronto – Golden State (Prime Video)
21h30 | Oklahoma City – Philadelphie
00h00 | Washington – Memphis
00h00 | Portland – Boston (beIN Sports 1)
03h00 | LA Clippers – Detroit
03h30 | LA Lakers – Sacramento

