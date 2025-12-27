Matchs
Programme du soir | Giannis Antetokounmpo de retour aux affaires

C’est face à Chicago que Giannis Antetokounmpo (02h00) devrait retrouver les terrains, quasiment un mois après sa blessure…

Maxime Raynaud et les Kings débutent la soirée face aux Mavs (23h00, beIN Sports 2) alors que Nikola Jokic et les Nuggets rendent visite au Magic (01h00) et que les Hawks défient les Knicks (02h00, beIN Sports 2).

À la même heure, les Rockets reçoivent les Cavaliers alors que Victor Wembanyama et les Spurs défient le Jazz.

Programme complet

23h00 | Sacramento – Dallas (beIN Sports 2)
01h00 | Orlando – Denver
01h00 | New Orleans – Phoenix
02h00 | Atlanta – New York (beIN Sports 2)
02h00 | Miami – Indiana
02h00 | Chicago – Milwaukee
02h00 | Houston – Cleveland
02h00 | Minnesota – Brooklyn
02h00 | San Antonio – Utah

