Programme du soir | Giannis Antetokounmpo de retour aux affaires

Maxime Raynaud et les Kings débutent la soirée face aux Mavs (23h00, beIN Sports 2) alors que Nikola Jokic et les Nuggets rendent visite au Magic (01h00) et que les Hawks défient les Knicks (02h00, beIN Sports 2).

À la même heure, les Rockets reçoivent les Cavaliers alors que Victor Wembanyama et les Spurs défient le Jazz.

Programme complet

23h00 | Sacramento – Dallas (beIN Sports 2)

01h00 | Orlando – Denver

01h00 | New Orleans – Phoenix

02h00 | Atlanta – New York (beIN Sports 2)

02h00 | Miami – Indiana

02h00 | Chicago – Milwaukee

02h00 | Houston – Cleveland

02h00 | Minnesota – Brooklyn

02h00 | San Antonio – Utah