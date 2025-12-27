Le 27 décembre 1991, Tim Hardaway ratait ses 17 tirs face aux Wolves

« Je vais encadrer cette feuille de match. Il fallait que je trouve un moyen d’établir un record NBA. »Le 27 décembre 1991, Tim Hardaway établissait le record de maladresse sur un match, avec un affreux 0/17 au tir face aux Wolves, mais le meneur des Warriors pouvait en rire car son équipe s’était imposée (106-102).

Alors dans sa troisième saison en NBA, le roi du crossover allait pourtant vivre son deuxième All-Star Game cette année-là, mais il avait déraillé en cette fin d’année 1991. À cause de la couleur du vestiaire ?

« Vous savez, à Minnesota, ils avaient ce vestiaire complètement jaune » racontait-il ainsi quelques années en arrière. « Je me demandais pourquoi ce vestiaire était jaune canari. On m’a dit : ‘C’est pour que les joueurs se relâchent et se ramollissent avant les matchs’. Je me dis que ce sont des conneries et que ça ne fonctionnera pas. »

Sauf que l’idée lui rentre dans la tête… et ne le lâche plus.

« Donc je vais sur le terrain et je rate tout. Je vole le ballon et, vous savez, je ne pensais jamais comme ça mais là, je me dis que je vais rater. Je remonte tout le terrain et je me dis que je vais rater le layup. Je suis tout seul, complètement seul, mais je me dis que je vais rater. Et je rate effectivement le layup » explique ainsi le père de Tim Hardaway Jr. « Nellie (Don Nelson, son coach) me demande ce qui ne va pas chez moi. Je lui dis que j’aurais effectivement dû sortir du vestiaire quand on m’a dit que c’était fait pour ramollir les adversaires et qu’ils ne soient pas productifs. J’aurais dû sortir et rester sur le terrain en attendant que le match commence. »

Tim Hardaway Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1989-90 GOS 79 34 47.1 27.4 76.4 0.7 3.2 3.9 8.7 2.9 2.1 3.3 0.2 14.7 1990-91 GOS 82 39 47.6 38.5 80.3 1.1 3.0 4.1 9.7 2.8 2.6 3.3 0.2 22.9 1991-92 GOS 81 41 46.1 33.8 76.6 1.0 2.8 3.8 10.0 2.6 2.0 3.3 0.2 23.4 1992-93 GOS 66 40 44.7 33.0 74.4 0.9 3.1 4.0 10.6 2.3 1.8 3.3 0.2 21.5 1994-95 GOS 62 37 42.7 37.8 76.0 0.7 2.3 3.1 9.3 2.5 1.4 3.5 0.2 20.1 1995-96 * All Teams 80 32 42.2 36.4 79.0 0.4 2.4 2.9 8.0 2.5 1.7 2.9 0.2 15.2 1995-96 * GOS 52 29 42.1 36.6 76.9 0.4 2.1 2.5 6.9 2.5 1.4 2.4 0.2 14.1 1995-96 * MIA 28 37 42.5 36.1 82.1 0.5 3.0 3.5 10.0 2.5 2.1 3.9 0.2 17.2 1996-97 MIA 81 39 41.5 34.4 79.9 0.6 2.8 3.4 8.6 2.0 1.9 2.8 0.1 20.3 1997-98 MIA 81 37 43.1 35.1 78.1 0.6 3.1 3.7 8.3 2.5 1.7 2.8 0.2 18.9 1998-99 MIA 48 37 40.0 36.0 81.2 0.3 2.9 3.2 7.3 2.1 1.2 2.7 0.1 17.4 1999-00 MIA 52 32 38.6 36.7 82.7 0.5 2.4 2.9 7.4 2.2 0.9 2.3 0.1 13.4 2000-01 MIA 77 34 39.2 36.6 80.1 0.3 2.3 2.7 6.3 2.0 1.2 2.5 0.1 14.9 2001-02 * All Teams 68 24 36.5 34.7 79.4 0.2 1.6 1.8 4.1 1.6 0.8 1.6 0.2 9.6 2001-02 * DAL 54 24 36.2 34.1 83.3 0.2 1.6 1.8 3.7 1.6 0.7 1.4 0.2 9.6 2001-02 * DEN 14 23 37.3 37.3 63.2 0.1 1.9 1.9 5.5 1.8 1.2 2.7 0.1 9.6 2002-03 IND 10 13 36.7 35.5 50.0 0.1 1.4 1.5 2.4 0.8 0.9 1.1 0.0 4.9 Total 867 35 43.1 35.5 78.2 0.6 2.7 3.3 8.2 2.3 1.7 2.9 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.