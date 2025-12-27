Bilal Coulibaly s’épanouit à diriger l’attaque

C’est l’une des surprises de la soirée avec la large victoire des Wizards face aux Raptors. Les Français ont été à la fête avec 15 points et 3 contres d’Alex Sarr en 24 minutes, mais aussi 21 points et 8 rebonds de Bilal Coulibaly. En 26 minutes, l’arrière des Bleus signe sa meilleure marque de la saison, tout en pesant en défense.

« Je me sens vraiment bien. Je sais que j’ai encore une marge de progression, que je peux me sentir encore mieux » assure-t-il. « Les coachs font les bonnes choses pour moi. J’ai le ballon, je le remonte, je le partage avec les gars, je peux montrer ma capacité de création. Je me sens très confiant en ce moment. »

Le modèle à suivre en défense

En attaque, Bilal Coulibaly a davantage de responsabilités, et c’est à la demande de son staff. Aux côtés de CJ McCollum, il est donc prêt à jouer les « playmakers ». « J’ai parlé avec les coachs, et j’étais prêt à faire ce qu’ils voulaient. Ils m’ont demandé de monter davantage le ballon, et c’est ce que je fais depuis les deux derniers matchs. Je pense que ça nous aide, donc je continue » poursuit-il. « Je suis plutôt athlétique, et quand j’arrive dans la raquette, soit je saute, soit je fais la bonne lecture. Ça vient assez naturellement. »

Il n’en demeure pas moins que la défense reste sa qualité numéro 1, et aux Wizards, on compte sur lui pour donner le ton. « On en parle entre nous. Les gars me poussent avant les matchs en me disant : ‘Mets la pression, on te suivra.’ J’essaie donc de faire les bonnes choses pour qu’ils puissent m’emboiter le pas » explique Bilal Coulibaly, avant d’évoquer le cas Scottie Barnes. « Au début, c’était difficile. Il pénétrait facilement, prenait des rebonds défensifs et lançait le jeu. À la mi-temps, on en a parlé et on a fait du bon travail en deuxième mi-temps. On a été plus physiques et on a mieux protégé la raquette. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 14 26:34 36.0 25.9 74.4 0.6 3.4 4.1 2.8 2.4 1.1 1.9 0.9 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.