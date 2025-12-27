Enfin l’heure du retour pour Cam Thomas

Enfin, Cam Thomas va retrouver les terrains. L’arrière des Nets a eu le feu vert du staff médical après sept semaines de convalescence. Son retour sera pour ce soir sur le parquet des Wolves, où Brooklyn a l’occasion de signer une troisième victoire consécutive pour la première fois de la saison.

Autant dire que c’est un véritable soulagement pour ce scoreur infernal dont les doigts commençaient à chauffer. « Je veux juste revenir sur le terrain. C’est évidemment agréable de les voir bien jouer », a-t-il clamé.

Etape 1 : un retour sans pression

Jordi Fernandez a eu le temps de réfléchir à la façon dont il allait réintégrer celui qui était son atout offensif majeur dans un collectif tout neuf, basé sur d’autres principes de jeu, avec lesquels Brooklyn a enfin réussi à gagner des matchs, ce qui n’avait pas été le cas avant la blessure de Cam Thomas (0-7).

Pour le coach des Nets, la première étape passera par une reprise en douceur, et s’assurer que le physique répond bien, avant de passer à la suite.

« Il n’aura pas de pression… Il a fait du bon travail pour retrouver la forme et la santé. Et on veut juste revoir ses superpouvoirs sur le terrain », a-t-il glissé. « Donc, pas de pression pour lui, il n’a pas à en faire trop : il suffit d’être lui-même, d’aider l’équipe à rivaliser et aller chercher la victoire ».

Pour la suite, le plan sera bien plus cadré. Jordi Fernandez sait exactement ce qu’il attend de son arrière, qui peut être bien plus qu’une simple machine à shooter. S’il sort de cadre, il sait qu’il aura affaire à lui.

Etape 2 : gagner en maturité dans son jeu

« Je veux juste qu’il trouve un équilibre entre sa capacité à scorer et à créer », a-t-il résumé. « Ça signifie qu’il ne doit pas créer seulement pour lui, mais aussi pour les autres. S’il fait ça, c’est ce dont l’équipe a besoin de sa part (…) Je l’ai vu avant qu’il ne se blesse… L’année dernière, lors des matchs à Chicago et à Cleveland, il a réalisé des performances exceptionnelles, marquant beaucoup de points, mais en distribuant aussi beaucoup de passes décisives. C’est donc ce que j’attends de CT : avoir un impact sur le jeu à tous les niveaux. Je veux qu’il soit solide en défense, un excellent créateur et un scoreur efficace. Il est tout à fait capable de faire ces trois choses. S’il n’y parvient pas, je vais devoir m’asseoir avec lui et essayer de l’aider à y parvenir ».

Le coach des Nets fait référence aux matchs de Chicago de mars dernier et de Cleveland en début de saison lorsque Cam Thomas avait compilé 9 et 10 passes décisives, ses deux records en la matière.

Intégrer un tel potentiel tout en maintenant la qualité du collectif déployé depuis un mois et demi, voilà le plus gros défi qui se présente pour 2026 pour les Nets de Jordi Fernandez. La mayonnaise mettra peut-être un peu de temps à prendre, mais le jeu en vaut la chandelle. Brooklyn a évolué dans le bon sens en son absence et Cam Thomas a maintenant l’occasion de sublimer le tout.

« Toutes les équipes s’adaptent lorsqu’un joueur est absent », a-t-il souligné. « On trouvera la solution. Il suffit d’aller sur le terrain et de jouer. Ce n’est pas sorcier. Allons sur le terrain, voyons qui est présent sur le terrain et trouvons comment jouer ensemble. Ça fait un moment qu’on n’a pas joué ensemble dans un vrai match. Il va falloir passer par une phase d’apprentissage de quelques matchs, mais on trouvera rapidement la solution ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 8 28:15 40.2 35.6 87.5 0.4 1.0 1.4 2.6 1.9 0.5 2.0 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.