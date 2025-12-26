Programme du soir | Les Clippers vont-ils réussir à enchaîner ?

On suivra quand même avec attention le duel entre les Hawks et le Heat (01h00) mais aussi celui entre les Bulls et les Sixers (01h30, Prime Video) ou encore celui entre les Grizzlies et les Bucks (02h00).
À 04h00, les Clippers sont à Portland (Prime Video) pour tenter de décrocher une troisième victoire de suite.
Programme complet
01h00 | Atlanta – Miami
01h00 | Orlando – Charlotte
01h00 | Washington – Toronto
01h00 | Indiana – Boston
01h30 | Chicago – Philadelphie (Prime Video)
02h00 | Memphis – Milwaukee
02h00 | New Orleans – Phoenix
03h30 | Utah – Detroit
04h00 | Portland – LA Clippers (Prime Video)