Programme du soir | Les Clippers vont-ils réussir à enchaîner ?

On suivra quand même avec attention le duel entre les Hawks et le Heat (01h00) mais aussi celui entre les Bulls et les Sixers (01h30, Prime Video) ou encore celui entre les Grizzlies et les Bucks (02h00).

À 04h00, les Clippers sont à Portland (Prime Video) pour tenter de décrocher une troisième victoire de suite.

Programme complet

01h00 | Atlanta – Miami

01h00 | Orlando – Charlotte

01h00 | Washington – Toronto

01h00 | Indiana – Boston

01h30 | Chicago – Philadelphie (Prime Video)

02h00 | Memphis – Milwaukee

02h00 | New Orleans – Phoenix

03h30 | Utah – Detroit

04h00 | Portland – LA Clippers (Prime Video)