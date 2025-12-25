Matchs
Programme de Noël | Les « Christmas Games » débutent à partir de 18h00

Le marathon de Noël est comme tous les ans particulièrement alléchant, avec cinq matchs qui débutent à partir de 18h00, heure française.

Pour bien digérer le repas de Noël, commence ainsi à 18h00 par le duel entre les Knicks et les Cavaliers, puis on enchaîne avec le choc entre le Thunder et les Spurs à partir de 20h30.

À 23h00, les Warriors défient les Mavericks alors que les Lakers font face aux Rockets à partir de 02h00. Enfin, les Nuggets croisent les Wolves à partir de 04h30. Tous les matchs sont à suivre sur beIN Sports 1.

Programme complet

18h00 | New York – Cleveland (beIN Sports 1)
20h30 | Oklahoma City – San Antonio (beIN Sports 1)
23h00 | Golden State – Dallas (beIN Sports 1)
02h00 | LA Lakers – Houston (beIN Sports 1)
04h30 | Denver – Minnesota (beIN Sports 1)

