Pour bien digérer le repas de Noël, commence ainsi à 18h00 par le duel entre les Knicks et les Cavaliers, puis on enchaîne avec le choc entre le Thunder et les Spurs à partir de 20h30.

À 23h00, les Warriors défient les Mavericks alors que les Lakers font face aux Rockets à partir de 02h00. Enfin, les Nuggets croisent les Wolves à partir de 04h30. Tous les matchs sont à suivre sur beIN Sports 1.

Programme complet

18h00 | New York – Cleveland (beIN Sports 1)

20h30 | Oklahoma City – San Antonio (beIN Sports 1)

23h00 | Golden State – Dallas (beIN Sports 1)

02h00 | LA Lakers – Houston (beIN Sports 1)

04h30 | Denver – Minnesota (beIN Sports 1)