Pronostics NBA | Misez sur Shai Gilgeous-Alexander face aux Spurs

Et à domicile, Shai Gilgeous-Alexander sera sans doute très motivé pour éviter un troisième revers face à la bande de Victor Wembanyama…

Karl-Anthony Towns revient à Minnesota pour sa visite annuelle, et Anthony Edwards va lui réserver un accueil dont il a le secret. Julius Randle devrait aussi être à son meilleur niveau.

– Shai Gilgeous-Alexander marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 1.85

– Shai Gilgeous-Alexander réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.00

