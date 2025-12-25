Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Shai Gilgeous-Alexander face aux Spurs

Publié le 25/12/2025 à 17:28 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce jeudi, le Thunder retrouve les Spurs pour les Christmas Games.

Shai Gilgeous-AlexanderEt à domicile, Shai Gilgeous-Alexander sera sans doute très motivé pour éviter un troisième revers face à la bande de Victor Wembanyama…

Karl-Anthony Towns revient à Minnesota pour sa visite annuelle, et Anthony Edwards va lui réserver un accueil dont il a le secret. Julius Randle devrait aussi être à son meilleur niveau.

– Shai Gilgeous-Alexander marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 1.85

– Shai Gilgeous-Alexander réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.00

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes