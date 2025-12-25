Les Sixers relancent MarJon Beauchamp

On a retrouvé MarJon Beauchamp : The Athletic annonce, en effet, qu’il a accepté de signer chez les Sixers via un « two-way contract ». Une franchise au sein de laquelle il avait passé une partie du « training camp » en octobre, avant d’être rapidement libéré.

Choisi en 24e position lors de la Draft 2022, l’ailier d’aujourd’hui 25 ans n’était jamais parvenu à s’imposer chez les Bucks, qui avaient fini par s’en séparer début 2025, dans le cadre du transfert de Kevin Porter Jr. Les Clippers l’avaient ensuite coupé dans la foulée et sa dernière pige chez les Knicks n’avait pas donné grand-chose non plus.

Reboosté par la G-League et Team USA

Cette saison, MarJon Beauchamp s’est donc tourné vers la G-League pour garder la forme, chez les Delaware Blue Coats, affiliés aux Sixers justement. Affichant 20.7 points, 4.9 rebonds, 3 passes et 1.1 interception (à 50% au shoot, dont 44% à 3-points, et 93% aux lancers-francs) à l’échelon inférieur.

On l’avait également aperçu sous les couleurs de Team USA, pour les qualifications à la Coupe du monde 2027. Son sélectionneur, Stephen Silas, prédisait alors son retour imminent dans la Grande Ligue, après ses 50 points marqués en deux matchs : « Il va rejouer en NBA à un moment donné, que ce soit dès demain ou plus tard dans la saison ».

Quant à MarJon Beauchamp, toujours proche de Giannis Antetokounmpo à ce jour, il n’a jamais douté de ses qualités, aussi bien en défense qu’à 3-points ou dans l’agressivité vers le cercle. En confiance, il se sent prêt à retenter sa chance « chez les grands ».

« Je ne sais pas si les gens se rappellent de ma deuxième année dans la ligue à Milwaukee, mais je jouais avec le coach, [Adrian] Griffin, comme septième homme de la rotation, et je tournais à 40% de réussite à 3-points en sortie de banc » indiquait-il ainsi. « Puis Doc [Rivers] est arrivé et il a un peu tout changé. Le shoot, c’est un domaine sur lequel on me critique beaucoup, comme si je n’étais pas capable de bien shooter. Or, je n’ai pas vraiment eu l’occasion de me montrer depuis le départ de Coach Griffin. Mais j’ai continué d’y croire. »

MarJon Beauchamp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 52 14 39.5 33.1 73.0 0.7 1.5 2.2 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.1 2023-24 MIL 48 13 48.8 40.0 67.9 0.5 1.6 2.1 0.6 1.1 0.3 0.6 0.1 4.4 2024-25 * All Teams 35 5 41.5 34.5 75.0 0.3 0.9 1.3 0.3 0.4 0.1 0.4 0.0 2.3 2024-25 * MIL 26 5 38.3 33.3 75.0 0.3 1.0 1.2 0.3 0.4 0.1 0.5 0.0 2.0 2024-25 * NYK 6 3 45.5 20.0 100.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 2.5 2024-25 * LAC 3 6 57.1 66.7 50.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.