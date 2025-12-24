Basket USA vous souhaite un très joyeux Noël !

Comme chaque année, à chaque réveillon de Noël, on vous souhaite tout simplement de profiter de ce temps toujours très précieux auprès de vos familles, de vos proches, de vos amis et de tous ceux que vous aimez.

Et comme de tradition à Noël, nous en profitons également pour remercier chaleureusement nos lecteurs, toujours aussi nombreux, ainsi que la communauté pour ses remarques, corrections et analyses quotidiennes. D’autant plus après des derniers mois particulièrement compliqués sur le plan technique…

Car notre souhait, année après année, reste toujours le même : pouvoir vous informer au mieux et partager encore longtemps notre passion du basket avec vous, même dans ces temps de plus en plus troublés.

Dans ces moments de partage et de joie, nos pensées vont aussi pour Arnaud et Chris, partis beaucoup trop tôt.