Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Kobe 9 Low EM « Purple Dynasty » d’attaque pour 2026

Publié le 25/12/2025 à 16:03 Twitter Facebook

Nike – Le nouveau coloris aux tons violet de la 9e chaussure signature de Kobe Bryant sera disponible dès le 1er janvier prochain à partir de minuit.

C’était il y a déjà plus de dix ans. Nike avait mis le paquet en sortant une gamme de Kobe 9 à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant pour la saison 2014-2015, après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies.

Dix ans plus tard, ce 9e modèle signature a créé l’événement en faisant son grand retour sur cette fin d’année 2025. La Kobe 9 Low EM va poursuivre sur cette lancée en 2026 avec la présentation de ce coloris « Purple Dynasty ».

Proche de la version « Moonwalker » sortie il y a deux mois, il rend ici hommage au violet des Lakers sous différents tons pour habiller la tige et la semelle, avec un « Swoosh » brillant sur l’empeigne et deux logos « Stealth » sur la languette et la base du talon.

La Kobe 9 Low EM Protro « Purple Dynasty » sera disponible le 1er janvier à partir de minuit sur Basket4Ballers. Elle rejoint une collection de huit coloris de la Kobe 9 Low déjà en vente sur le site !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes