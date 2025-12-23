Programme du soir | Un très appétissant Spurs – Thunder avant le réveillon

L’affiche de la nuit, c’est ce nouveau duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et le Thunder (02h30).

Mais on suivra aussi les rencontres entre les Cavaliers et les Pelicans (01h30), entre les Mavericks et les Nuggets (02h00, beIN Sports 1) ou encore entre les Wolves et les Knicks (02h00).

À suivre aussi les duels entre Suns et Lakers (03h00) ou entre Clippers et Rockets (04h30, beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Washington

01h00 | Philadelphie – Brooklyn

01h30 | Atlanta – Chicago

01h30 | Cleveland – New Orleans

01h30 | Indiana – Milwaukee

01h30 | Miami – Toronto

02h00 | Dallas – Denver (beIN Sports 1)

02h00 | Minnesota – New York

02h30 | San Antonio – Oklahoma City

03h00 | Phoenix – LA Lakers

03h00 | Utah – Memphis

04h00 | Portland – Orlando

04h00 | Sacramento – Detroit

04h30 | LA Clippers – Houston (beIN Sports 1)