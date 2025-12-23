Programme du soir | Un très appétissant Spurs – Thunder avant le réveillon

L’affiche de la nuit, c’est ce nouveau duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et le Thunder (02h30).
Mais on suivra aussi les rencontres entre les Cavaliers et les Pelicans (01h30), entre les Mavericks et les Nuggets (02h00, beIN Sports 1) ou encore entre les Wolves et les Knicks (02h00).
À suivre aussi les duels entre Suns et Lakers (03h00) ou entre Clippers et Rockets (04h30, beIN Sports 1).
Programme complet
01h00 | Charlotte – Washington
01h00 | Philadelphie – Brooklyn
01h30 | Atlanta – Chicago
01h30 | Cleveland – New Orleans
01h30 | Indiana – Milwaukee
01h30 | Miami – Toronto
02h00 | Dallas – Denver (beIN Sports 1)
02h00 | Minnesota – New York
02h30 | San Antonio – Oklahoma City
03h00 | Phoenix – LA Lakers
03h00 | Utah – Memphis
04h00 | Portland – Orlando
04h00 | Sacramento – Detroit
04h30 | LA Clippers – Houston (beIN Sports 1)