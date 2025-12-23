Sixième homme de luxe, Zion Williamson retrouve le sourire

Un « franchise player » utilisé comme 6e homme, c’est sans doute du jamais-vu… On ne sait pas si ça va durer jusqu’à la fin de la saison mais, à La Nouvelle-Orléans, la formule fonctionne puisque les Pelicans enchaînent cette nuit, face aux Mavericks, une cinquième victoire d’affilée avec Zion Williamson utilisé comme joker. Cela n’était plus arrivé aux Pelicans depuis 2022 !

« L’unité” répond l’ailier-fort All-Star lorsqu’on lui demande ce qui l’a marqué dans cette série. « Tout le monde se soutient, chacun fait ce qu’il a à faire pour aider l’équipe à gagner. Depuis que James Borrego a pris ce poste, son objectif a toujours été de construire une identité pour l’équipe. Les résultats ne sont pas venus immédiatement, mais dès le premier jour, il parlait d’identité et du fait d’en trouver une. Et je pense qu’on commence à en voir les résultats. »

Zion Williamson a accepté le projet

C’est effectivement un choix fort de James Borrego d’utiliser son meilleur joueur comme 6e homme, mais ça paie. A la fois individuellement puisque Zion Williamson est dans ses standards, mais aussi et surtout collectivement.

« L’objectif est juste de tirer le meilleur de son temps de jeu » explique le coach de New Orleans. « Comme je l’ai déjà dit, c’est un jeu de calcul : utiliser toute sa ‘réserve’ sur le terrain, c’était ça le but. Donc je ne suis pas surpris. Mais le point le plus important, c’est que c’est lui qui mérite d’être félicité. Plus que tout. Je savais qu’il allait bien réagir, mais le voir l’aborder comme ça, avec maturité, avec cette mentalité collective d’abord, c’est là qu’il mérite vraiment d’être félicité. J’ai essayé de lui partager une idée, de lui ‘vendre’ quelque chose : il l’a totalement adopté, il a fait confiance, et il en tire le maximum. Le mérite lui revient. »

Comme d’autres grands sixièmes hommes, Zion Williamson ne débute pas les rencontres, mais les finit. Cette nuit, il inscrit 10 points de suite pour repousser les Mavs, et il apprécie d’avoir la balle en main dans les moments-clés.

« On a vraiment fait une belle série, et mes coéquipiers ainsi que les coachs me font confiance pour finir les matchs » poursuit-il. « J’adore être ce joueur-là. J’adore que mes coéquipiers et mes coachs me fassent confiance pour être celui qui termine les matchs. C’est surtout grâce aux actions créées par mes coéquipiers avant ça, en troisième et au début du quatrième quart-temps. Ça a ouvert le jeu pour moi sur la fin et ça m’a donné de l’espace. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 13 29:14 51.1 0.0 74.0 2.3 3.2 5.5 3.8 2.2 1.3 2.8 0.5 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.