Jamahl Mosley : « Noah Penda sent et pense bien le jeu »

La plupart des rookies ont besoin d’un temps d’adaptation au jeu NBA. Pour ceux qui viennent de l’étranger, l’apprentissage est souvent plus long, mais pas pour Noah Penda.

Le rookie du Magic profite actuellement de blessures de plusieurs de ses coéquipiers pour faire son apparition dans la rotation de Jamahl Mosley. La nuit dernière, à Golden State, le Français a joué plus de onze minutes pour le troisième match de suite et il se montre de plus en plus à l’aise.

« Depuis le training camp, il relève les défis qu’on lui présente. Il peut défendre sur plusieurs positions, il travaille dur. On l’a envoyé deux matchs en G-League pour qu’il ait du temps de jeu et qu’il ait cette expérience, et ça lui a fait beaucoup de bien » résume Jamahl Mosley. « Il bosse beaucoup avec nos assistants pour comprendre le plan de jeu et savoir ce qu’il doit faire quand on fait appel à lui. Il sent bien le jeu quand il est sur le terrain. »

Des décisions rapides

Noah Penda, qui vient de réussir son premier double-double en carrière (13 points, 12 rebonds, 4 passes) dans la victoire du Magic à Utah, le week-end dernier, a toujours été un joueur polyvalent.

Partout où il est passé, que ce soit à l’INSEP, à Vichy ou encore au Mans, il avait la réputation d’être un joueur intelligent, capable de boucher les trous, et c’est une des raisons qui ont poussé le Magic à le choisir en juin.

« Nous ne sommes pas surpris car il a montré ces qualités depuis le début de sa carrière professionnelle, à un jeune âge », nous répondait son coach avant la rencontre. « Par exemple, ce matin, dans notre séance vidéo, on a montré un clip de lui qui arrive en transition, il va au poste bas et se rend compte que la prise à deux vient sur lui et il donne un caviar à Goga (Bitadze) pour un lay-up facile. Quand je dis qu’il sent bien le jeu, c’est sur ce genre de choses. Il reconnait les situations dans lesquelles il se trouve, qu’il ait le ballon en main ou pas. Il sait quand couper, quand attaquer le rebond. »

Fait assez rare pour être souligné chez un jeune joueur : Noah Penda prend ses décisions rapidement quand il est sur le terrain. Il fait vivre la balle, coupe et pose des écrans pour le bien du collectif.

De l’autre côté, il n’est pas parfait mais il fait les efforts nécessaires. Pour les jeunes joueurs NBA, l’une des difficultés principales en défense est le fameux « KYP » (« Know Your Personnel »), autrement dit connaitre les tendances ainsi que les forces des adversaires, tout en respectant le plan de jeu.

Connaître les tendances des adversaires

En fin de troisième quart-temps contre les Warriors, on l’a ainsi vu se faire battre en transition sur l’aile droite par Brandin Podziemski mais, sachant que le Warrior est gaucher, il a pu se rattraper en pariant qu’il allait passer sous le cercle pour tenter un lay-up main gauche. Le Français avait vu juste et a pu contrer son adversaire.

Noah Penda nous disait d’ailleurs après la rencontre que ce travail de préparation était avant tout le produit de sa passion pour le basket.

« Je suis vraiment un passionné. J’aime bien regarder les tendances de tout le monde, que ce soit offensif ou défensif. Je connais à peu près tout le monde dans la ligue et je sais comment ils jouent. Mais ça, c’est parce que j’ai grandi en regardant le basket américain. Donc, ça vient de là. »

Cette passion aide mais elle s’ajoute à une routine et à une éthique de travail qu’il se forge depuis plusieurs années. Il tenait d’ailleurs à nommer son entraineur personnel quand il était au Mans, Yacine Aouadi.

« Il me faisait beaucoup de vidéos individuelles et ça m’aidait beaucoup parce qu’on regardait des choses quand même assez précises, » explique Noah Penda. « J’ai gardé un petit peu cette mentalité, de tout savoir sur l’adversaire pour être prêt à chaque situation. »

« Il a cette capacité à comprendre qui il défend, comment il doit défendre. Il est conscient des différences entre joueurs, » nous confirmait d’ailleurs l’entraineur du Magic, Jamahl Mosley.

C’est une qualité que de nombreux jeunes joueurs doivent apprendre à leur arrivée en NBA. Noah Penda part donc avec un temps d’avance. Et s’il se disait surpris de son temps de jeu quand nous l’avions interviewé à Las Vegas lors des demi-finales de la NBA Cup, le staff du Magic est conscient d’avoir choisi un joueur qui, s’il continue comme ça, devrait s’inscrire dans la durée pour le projet autour de Paolo Banchero et Franz Wagner.

Une préparation constante

« Il est capable de faire tout ça parce qu’il sent bien le jeu, il pense bien le jeu, » terminait Jamahl Mosley. « Ses qualités sont indéniables et c’est pour ça qu’on lui en demande autant. »

Comment est-ce qu’un rookie NBA se prépare-t-il à enchainer les matchs et à digérer les informations sur chaque équipe tous les deux jours ou parfois plus même le lendemain ?

Entraineur personnel attitré, taille du staff, scouting vidéo minutieux… Les franchises NBA ont des ressources quasi illimitées pour mettre leurs joueurs dans des conditions parfaites. Mais encore faut-il savoir en profiter.

Quelques minutes après leur défaite à Golden State, les joueurs du Magic, qui jouent à Portland 24 heures plus tard, sont déjà passés à autre chose.

« C’est un des avantages de jouer aux Etats-Unis, tu n’as pas le temps de pleurer sur le match que tu viens de faire la veille, » nous disait Noah Penda. « Là, on a fait un mauvais match. On est déjà en train de parler du match de demain et je sais que la vidéo de Portland a déjà été finie avant même qu’on joue Golden State. Par exemple, si tout de suite, je veux aller sur mon téléphone et trouver le scouting de demain, je sais qu’il est déjà disponible. »

Le Français a tout de même trouvé une routine qui lui convient. « Quand ce sont des back-to-back comme ça, c’est quand même un peu plus compliqué parce que l’enchainement est rapide, » nous confie-t-il. « Mais perso, je sais que j’aime bien regarder les vidéos juste avant les matchs pour que ce soit bien frais dans mon esprit. »

Propos recueillis à San Francisco.

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 16 10:15 51.0 52.9 53.8 1.9 2.1 3.9 1.1 1.1 0.3 0.6 0.3 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.