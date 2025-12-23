JB Bickerstaff prend la suite de Rick Carlisle à la tête du syndicat des coachs

Du changement à la présidence du syndicat des entraîneurs (NBCA), puisque Rick Carlisle a lui-même annoncé qu’il s’en irait dès la fin du mois.

« Je suppose que c’est le bon moment pour l’annoncer : j’ai décidé il y a environ un an que ce serait ma dernière année » a-t-il indiqué, en marge du match des Pacers à Boston. « C’est ma 20e année [comme président] et mon mandat va se terminer à la fin du mois. »

Annonçant, au passage, son successeur : « On a déjà organisé nos élections et les membres ont fait un choix formidable et phénoménal pour ce qui est de mon successeur : il s’agit de J.B. Bickerstaff. »

J.B. Bickerstaff, le successeur idéal

Actuellement à la tête des Pacers, Rick Carlisle avait été élu président du syndicat des coaches il y a vingt ans et il ne peut qu’être ravi de voir J.B. Bickerstaff le remplacer.

« J.B. n’est pas seulement un ami de confiance pour de très bons nombreux entraîneurs comme pour moi, mais il a aussi prouvé qu’il était un grand leader » a-t-il détaillé. « Il a dû gérer des situations difficiles dans sa carrière, comme des postes de coach intérimaire. Mais le travail qu’il a accompli à Cleveland, en faisant passer l’équipe de la lottery à des victoires en playoffs, a été phénoménal. Puis le travail qu’il accomplit à Detroit depuis un an et demi l’est tout autant et parle de lui-même. C’est un grand leader et quelqu’un de passionné par la cause des entraîneurs. […] Je félicite J.B, ça va être une expérience qui lui changera la vie, comme ce fut le cas pour moi. »

Passé par les Rockets et les Grizzlies, avant de réussir véritablement chez les Cavaliers puis chez les Pistons actuellement, J.B. Bickerstaff est le fils de Bernie Bickerstaff. Un ancien coach des SuperSonics, des Nuggets, des Hornets, des Bullets/Wizards et des Lakers, que Rick Carlisle aimerait d’ailleurs voir, un jour, au Hall of Fame.

« On travaille en coulisses pour essayer d’aider à ce que Bernie soit honoré par le Hall of Fame en tant que contributeur important du basket, car il a influencé le jeu de tellement de manières différentes… » a-t-il glissé.