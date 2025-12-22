Programme du soir | Les Warriors parviendront-ils à enchaîner face au Magic ?

À 01h00, les Cavaliers doivent se reprendre face aux Hornets (beIN Sports 1) alors que les Pelicans vont tenter de confirmer leur retour en forme face aux Mavericks (02h00).

À suivre également la rencontre entre les Blazers et les Pistons (04h00), leaders de la conférence Est.

Programme complet

01h00 | Cleveland – Charlotte (beIN Sports 1)

01h30 | Boston – Indiana

02h00 | New Orleans – Dallas

03h00 | Denver – Utah

03h30 | Oklahoma City – Memphis (beIN Sports 1)

04h00 | Golden State – Orlando

04h00 | Portland – Detroit