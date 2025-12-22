Programme du soir | Les Warriors parviendront-ils à enchaîner face au Magic ?

À 01h00, les Cavaliers doivent se reprendre face aux Hornets (beIN Sports 1) alors que les Pelicans vont tenter de confirmer leur retour en forme face aux Mavericks (02h00).
À suivre également la rencontre entre les Blazers et les Pistons (04h00), leaders de la conférence Est.
Programme complet
01h00 | Cleveland – Charlotte (beIN Sports 1)
01h30 | Boston – Indiana
02h00 | New Orleans – Dallas
03h00 | Denver – Utah
03h30 | Oklahoma City – Memphis (beIN Sports 1)
04h00 | Golden State – Orlando
04h00 | Portland – Detroit