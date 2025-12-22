Wendell Carter Jr. plus fiable que jamais à 3-points

En plus de la classique envie d’être dans la meilleure forme physique de sa vie, Wendell Carter Jr. s’était fixé un deuxième objectif pour l’intersaison 2025 : « Redevenir ce shooteur fiable que j’étais il y a un ou deux ans. »

L’intérieur sortait d’une campagne décevante sur le plan individuel avec 9 points – sa plus faible moyenne en carrière – à 46% aux tirs, mais seulement 23.4% à 3-points. Son plus faible ratio depuis que l’ancien joueur des Bulls shoote en conséquence depuis la ligne à 3-points. En gros depuis son arrivée en Floride.

« Quand j’ai mes tirs ouverts, des ouvertures au cercle, je dois les prendre, que je rentre le tir ou non. Je dois continuer à être agressif », affiche aujourd’hui le joueur de 26 ans, qui a sérieusement rectifié le tir.

Sur le parquet des Nuggets récemment, il a pu faire apprécier ses progrès face à un Nikola Jokic peu motivé à l’idée de sortir sur lui. Résultat : une performance à 26 points (11/15 aux tirs), avec quatre paniers primés (4/7).

Dans le top 20 de la ligue

Après un peu moins d’une trentaine de matchs disputés, le pivot affiche un très bon 43.8% de réussite derrière l’arc, avec au moins un panier primé par soir. De quoi lui permettre de s’inviter dans le Top 20 des snipers les plus adroits de la ligue. Et même d’occuper la deuxième place à son poste, devant Jokic justement et derrière Kel’el Ware.

Wendell Porter Jr. met son adresse actuelle sur le compte d’une intersaison réussie, « la meilleure » depuis son arrivée dans la Grande Ligue, en 2018. « Je n’étais pas blessé, embêté par une blessure, j’ai pu me concentrer sur mon jeu », livre-t-il.

« Wendell est extrêmement agressif toute la saison. C’est exactement ce qu’on veut qu’il soit – juste agressif, en tirant à 3-points, en attaquant le cercle, en captant des rebonds et en défendant », liste Paolo Banchero.

Avec cette touche d’adresse extérieure qui fait tant de bien à une équipe en difficulté depuis plusieurs années dans ce secteur. Avec son pourcentage actuel, il est tout simplement l’arme numéro 1 de sa formation !

Wendell Carter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHI 44 25:14 48.5 18.8 79.5 2.0 5.0 7.0 1.8 3.5 0.6 1.5 1.3 10.3 2019-20 CHI 43 29:13 53.4 20.7 73.7 3.2 6.2 9.4 1.2 3.8 0.8 1.7 0.8 11.3 2020-21 CHI 32 24:45 51.2 36.4 73.9 2.2 5.6 7.8 2.2 3.0 0.6 1.5 0.8 10.9 2020-21 ORL 22 26:30 49.3 24.1 72.1 2.8 6.0 8.8 1.6 2.3 0.8 1.3 0.8 11.7 2021-22 ORL 62 29:52 52.5 32.7 69.1 2.2 8.2 10.5 2.8 2.7 0.6 1.9 0.7 15.0 2022-23 ORL 57 29:39 52.5 35.6 73.8 2.1 6.6 8.7 2.3 2.8 0.5 1.9 0.6 15.2 2023-24 ORL 55 25:34 52.5 37.4 69.4 2.0 4.9 6.9 1.7 2.2 0.6 1.2 0.5 11.0 2024-25 ORL 68 25:51 46.0 23.4 73.7 2.2 5.0 7.2 2.0 2.9 0.8 1.1 0.6 9.1 2025-26 ORL 27 30:09 54.7 43.8 77.0 2.7 5.0 7.7 2.0 3.7 0.7 1.5 0.7 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.