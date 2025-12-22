Rudy Gobert va chercher son 10 000e rebond en carrière

Il n’avait que deux rebonds à prendre et n’a mis que six minutes pour les attraper. Dans la victoire face aux Bucks, Rudy Gobert en a finalement pris 18, pour aller avec ses 11 points. Mais le chiffre à retenir, c’est bien 10 000. Son deuxième rebond lui a permis d’arriver à cette barre symbolique.

Le voilà désormais à 10 016 rebonds gobés en carrière (dans le détail : 7119 avec le Jazz, 2897 avec les Wolves) et seuls 45 joueurs dans l’histoire de la NBA ont franchi ce cap. Ce n’est donc pas rien.

« C’est pas mal parfois de faire une pause et réfléchir un peu sur sa carrière, sur ce qu’on a accompli, même si j’ai encore tellement à faire. C’est cool de prendre un moment pour regarder en arrière », commente le Français.

Avec ses 10.9 rebonds de moyenne cette saison, le pivot de Minnesota pourrait gagner une dizaine de places dans le classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire d’ici le printemps 2026 et la fin de la saison régulière.

« C’est ce que je suis. J’essaie d’être là, chaque soir, et d’aider mon équipe à gagner. Il m’en reste encore plusieurs à attraper », conclut le triple All-Star.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 28 31:17 73.3 52.2 3.8 6.8 10.6 1.9 2.9 0.5 1.5 1.5 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.