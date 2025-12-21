Programme du soir | Les Hawks de Zaccharie Risacher reçoivent les Bulls à 21h30

À 00h00, on suivra le duel entre les Knicks et le Heat (beIN Sports 1) alors que Victor Wembanyama et les Spurs défient à nouveau les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Couibaly à partir de 01h00.

À suivre aussi les Wolves face aux Bucks (01h00) puis enfin le déplacement des Rockets chez les Kings (04h00).

Programme complet

21h30 | Atlanta – Chicago (Prime Video)

00h00 | Brooklyn – Toronto

00h00 | New York – Miami (beIN Sports 1)

01h00 | Washington – San Antonio

01h00 | Minnesota – Milwaukee

04h00 | Sacramento – Houston