Programme du soir | Les Hawks de Zaccharie Risacher reçoivent les Bulls à 21h30

Dès 21h30, sur Prime Video, les Hawks de Zaccharie Risacher affrontent les Bulls en « prime time » européen.

À 00h00, on suivra le duel entre les Knicks et le Heat (beIN Sports 1) alors que Victor Wembanyama et les Spurs défient à nouveau les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Couibaly à partir de 01h00.

À suivre aussi les Wolves face aux Bucks (01h00) puis enfin le déplacement des Rockets chez les Kings (04h00).

Programme complet

21h30 | Atlanta – Chicago (Prime Video)
00h00 | Brooklyn – Toronto
00h00 | New York – Miami (beIN Sports 1)
01h00 | Washington – San Antonio
01h00 | Minnesota – Milwaukee
04h00 | Sacramento – Houston

Toute l’info NBA en continu

 
