Pronostics NBA | Misez sur Jalen Brunson face au Heat

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce dimanche, les Knicks accueillent le Heat après leur revers face aux Sixers.

Jalen BrunsonPour la troupe de Mike Brown, il faut vite rebondir pour ne pas trop perdre de terrain sur les Pistons. Et Jalen Brunson aura sûrement à coeur de ne pas perdre deux fois de suite…

– Jalen Brunson réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.65

– Jalen Brunson marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 4.00

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Money Time
