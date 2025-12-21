Dirk Nowitzki, Sue Bird et Céline Dumerc dans la promotion 2026 du Hall of Fame FIBA

La FIBA a profité de la Journée mondiale du basket pour dévoiler la promotion 2026 de son Hall of Fame. Une cuvée menée par deux légendes déjà intronisées au Hall Of Fame de Springfield : Dirk Nowitzki et Sue Bird.

Dans son communiqué officiel, la FIBA explique vouloir rendre hommage à « des figures légendaires dont les contributions ont façonné le basketball mondial ».

Au total, sept joueuses et joueurs ainsi qu’un entraîneur seront honorés lors de la cérémonie d’intronisation prévue le 21 avril 2026 à Berlin. Une date qui coïncidera avec le tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2026.

MVP de la Coupe du monde 2002 à Indianapolis et MVP de l’EuroBasket 2005 à Belgrade, Dirk Nowitzki a porté pendant vingt ans le maillot de l’Allemagne. En parallèle, il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA avec un titre de champion en 2011, un trophée de MVP, des sélections All-Star en pagaille, et une 6e place au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps !

L’incroyable palmarès de Sue Bird

De 2002 jusqu’à sa retraite internationale aux Jeux olympiques de 2021, Sue Bird a tout gagné, puisque sous sa conduite, les États-Unis ont décroché quatre Coupes du monde et cinq titres olympiques ! Le tout sans perdre le moindre match… En club, Sue Bird, c’est quatre titres WNBA (2004, 2010, 2018 et 2020), deux titres NCAA (2000, 2002) et même cinq Euroleague (2007, 2008, 2009, 2010, 2013) !

Aux côtés de Dirk Nowitzki et Sue Bird, la promotion 2026 met également à l’honneur Céline Dumerc, l’une des meilleures joueuses de sa génération. Championne d’Europe en 2009 avec les Bleues, l’ancienne meneuse s’est aussi illustrée par trois autres finales européennes et une médaille d’argent olympique en 2012.

La liste comprend également Hedo Turkoglu (Turquie), Clarisse Machanguana (Mozambique), Wang Zhizhi (Chine), la regrettée Ismenia Pauchard (Chili), et le coach Ludwik Mietta-Mikołajewicz (Pologne).