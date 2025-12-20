Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | L’heure de la revanche à Denver et Golden State ?

Publié le 20/12/2025 à 20:53 Twitter Facebook

À 23h00, les Nuggets retrouvent les Rockets (beIN Sports 3) pour une revanche qui s’annonce très intéressante entre deux sérieux outsiders de l’Ouest…

Toujours à l’Ouest, les Warriors essaieront eux de se venger des Suns (02h30) alors qu’on suivra également avec attention le derby de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers (04h30)…

À l’Est, le duel entre les Raptors et les Celtics (01h00) sera à surveiller, tout comme le duel entre les Sixers et des Mavericks qui retrouvent de l’élan (01h00).

Programme complet

23h00 | Denver – Houston (beIN Sports 3)
01h00 | Philadelphie – Dallas
01h00 | Toronto – Boston
01h00 | New Orleans – Indiana
01h30 | Detroit – Charlotte
02h00 | Memphis – Washington
02h30 | Golden State – Phoenix
03h30 | Utah – Orlando
04h00 | Sacramento – Portland
04h30 | LA Clippers – LA Lakers

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes