Programme du soir | L’heure de la revanche à Denver et Golden State ?

Toujours à l’Ouest, les Warriors essaieront eux de se venger des Suns (02h30) alors qu’on suivra également avec attention le derby de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers (04h30)…

À l’Est, le duel entre les Raptors et les Celtics (01h00) sera à surveiller, tout comme le duel entre les Sixers et des Mavericks qui retrouvent de l’élan (01h00).

Programme complet

23h00 | Denver – Houston (beIN Sports 3)

01h00 | Philadelphie – Dallas

01h00 | Toronto – Boston

01h00 | New Orleans – Indiana

01h30 | Detroit – Charlotte

02h00 | Memphis – Washington

02h30 | Golden State – Phoenix

03h30 | Utah – Orlando

04h00 | Sacramento – Portland

04h30 | LA Clippers – LA Lakers