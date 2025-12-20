Programme du soir | L’heure de la revanche à Denver et Golden State ?

Toujours à l’Ouest, les Warriors essaieront eux de se venger des Suns (02h30) alors qu’on suivra également avec attention le derby de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers (04h30)…
À l’Est, le duel entre les Raptors et les Celtics (01h00) sera à surveiller, tout comme le duel entre les Sixers et des Mavericks qui retrouvent de l’élan (01h00).
Programme complet
23h00 | Denver – Houston (beIN Sports 3)
01h00 | Philadelphie – Dallas
01h00 | Toronto – Boston
01h00 | New Orleans – Indiana
01h30 | Detroit – Charlotte
02h00 | Memphis – Washington
02h30 | Golden State – Phoenix
03h30 | Utah – Orlando
04h00 | Sacramento – Portland
04h30 | LA Clippers – LA Lakers