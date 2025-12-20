Hall of Fame 2026 | Blake Griffin, Jamal Crawford et Candace Parker dans la pré-liste

Cette année, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird ou encore la « Redeem Team » de Pékin 2008 sont tous entrés au Hall of Fame. L’année prochaine, la cuvée risque certes de ne pas être aussi prestigieuse, mais il y a tout de même de la qualité parmi les personnalités éligibles pour rallier Springfield.

Ainsi, on a appris ce vendredi que Blake Griffin, Jamal Crawford, Brandon Roy et Joe Johnson chez les hommes, mais également Elena Delle Donne et Candace Parker chez les femmes, étaient pour la première fois tous éligibles pour entrer au Panthéon du basket dès 2026. Sans oublier Mike D’Antoni ou Bruce Pearl chez les coaches, et l’équipe américaine féminine des Jeux olympiques d’Atlanta 1996.

Amar’e Stoudemire, Marc Gasol, Doc Rivers, Penny Hardaway, Bill Laimbeer, Robert Horry, Kevin Johnson, mais aussi Shawn Marion rêvent encore d’intégrer le prestigieux Hall of Fame, après avoir échoué les autres années. Au total, on dénombre près de 200 candidatures.

Cette première liste de noms sera ensuite affinée en février, avec l’annonce des finalistes. Pour connaître le choix final (et si secret) du comité, et donc les nouveaux entrants d’août 2026, il faudra patienter jusqu’au 4 avril, pendant le Final Four NCAA.