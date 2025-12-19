Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Wolves de Rudy Gobert vont tenter de faire chuter le Thunder

Publié le 19/12/2025 à 20:38 Twitter Facebook

Les Wolves pourraient récupérer Anthony Edwards, qui s’est entraîné, pour la réception du Thunder (03h30), dans ce qui est la grosse affiche de la nuit en NBA.

À 01h00, les Celtics accueillent de leur côté le Heat alors que les Knicks reçoivent les Sixers à la même heure (Prime Video), même si Joel Embiid ne sera pas de la partie pour Philadelphie.

À 01h30, Victor Wembanyama et les Spurs rendent visite aux Hawks de Zaccharie Risacher tandis que les Cavaliers veulent prendre leur revanche sur les Bulls (01h30).

Programme complet

01h00 | Boston – Miami
01h00 | New York – Philadelphie (Prime Video)
01h30 | Atlanta – San Antonio
01h30 | Cleveland – Chicago
03h30 | Minnesota – Oklahoma City

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes