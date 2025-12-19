Programme du soir | Les Wolves de Rudy Gobert vont tenter de faire chuter le Thunder

À 01h00, les Celtics accueillent de leur côté le Heat alors que les Knicks reçoivent les Sixers à la même heure (Prime Video), même si Joel Embiid ne sera pas de la partie pour Philadelphie.
À 01h30, Victor Wembanyama et les Spurs rendent visite aux Hawks de Zaccharie Risacher tandis que les Cavaliers veulent prendre leur revanche sur les Bulls (01h30).
Programme complet
01h00 | Boston – Miami
01h00 | New York – Philadelphie (Prime Video)
01h30 | Atlanta – San Antonio
01h30 | Cleveland – Chicago
03h30 | Minnesota – Oklahoma City