Le gros crash des Rockets

Après avoir gâché une avance de 25 points et s’être inclinés 133-128 après prolongation face aux modestes Pelicans, les Rockets vont très mal dormir. « On a perdu toute notre identité en deuxième mi-temps », estime Kevin Durant. « Ce n’est pas nous, et je déteste que ça se termine comme ça. On peut en retenir la leçon et s’améliorer. Ça fait mal d’avoir été excellents en première mi-temps, puis de sortir du vestiaire et de s’éloigner de tout ça. Ça craint. »

Une fois de plus, Alperen Sengun n’a pas été “clutch” et il a manqué deux lancers-francs dans la dernière minute du temps réglementaire qui auraient pu donner aux Rockets une avance de deux possessions.

« On a joué trop gentiment et eux ont joué dur en deuxième mi-temps », explique-t-il ainsi. « Ils ont été agressifs et pas nous. Je pense que c’était la clé. On a simplement perdu le fil. Ils ont joué agressif et on n’a pas pu égaler cette agressivité en deuxième mi-temps. C’est une sale défaite pour nous, mais on va rebondir. »

Les Rockets tétanisés face aux prises à deux

Qu’en pense Ime Udoka, qui n’a pas trouvé les mots ou les systèmes pour empêcher son équipe de sombrer ?

« Les gars avaient l’air intimidés, effrayés, peu importe le terme, quand il fallait créer quelque chose face aux prises à deux », regrette le coach. « Les équipes vont faire des prises à deux sur Kevin et Alperen et obliger les autres à faire la différence. On n’a pas su exécuter ce soir. »

Son intérieur turc confirme. « KD se faisait prendre à deux en attaque placée et on n’a simplement pas réussi à trouver une option, à attaquer le panier… On n’a pas su le faire, et ça nous coûte le match. On doit mieux lire le jeu et aller au cercle parce qu’en demi-terrain on joue en 4-contre-3. On va regarder la vidéo et progresser. »

Mais il n’y a pas que l’attaque qui a été défectueuse puisque les Pelicans ont signé une deuxième mi-temps dingue au niveau adresse à 69% aux tirs, dont 75% à 3-points ! « Dans le troisième quart-temps, on n’a pas joué avec assez d’énergie ni avec le sentiment d’urgence », conclut Kevin Durant. « Ils ont obtenu tout ce qu’ils voulaient. On ne jouait pas ensemble. On ne faisait pas circuler le ballon. On s’est trop relâchés, et ils nous ont mis un coup. »