Programme du soir | Les Mavericks se frottent aux Pistons

À 02h00, le Thunder n’a ainsi pas l’intention de subir une deuxième défaite de suite, surtout face aux Clippers.

Victor Wembanyama et les Spurs défient les Wizards (02h00) alors que les Mavericks de Cooper Flagg font face aux rugueux Pistons (02h30, beIN Sports 1) et que le Magic rend visite aux Nuggets (03h00).

À suivre aussi la rencontre entre les Suns et les Warriors, toujours à partir de 03h00.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Atlanta

01h00 | Indiana – New York

01h30 | Brooklyn – Miami

02h00 | Oklahoma City – LA Clippers

02h00 | San Antonio – Washington

02h00 | Milwaukee – Toronto

02h00 | New Orleans – Houston

02h30 | Dallas – Detroit (beIN Sports 1)

03h00 | Denver – Orlando

03h00 | Phoenix – Golden State

03h00 | Utah – LA Lakers

04h00 | Portland – Sacramento