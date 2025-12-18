Matchs
Programme du soir | Les Mavericks se frottent aux Pistons

La NBA Cup étant finie, la saison régulière reprend de façon classique, avec un lourd programme ce jeudi soir.

À 02h00, le Thunder n’a ainsi pas l’intention de subir une deuxième défaite de suite, surtout face aux Clippers.

Victor Wembanyama et les Spurs défient les Wizards (02h00) alors que les Mavericks de Cooper Flagg font face aux rugueux Pistons (02h30, beIN Sports 1) et que le Magic rend visite aux Nuggets (03h00).

À suivre aussi la rencontre entre les Suns et les Warriors, toujours à partir de 03h00.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Atlanta
01h00 | Indiana – New York
01h30 | Brooklyn – Miami
02h00 | Oklahoma City – LA Clippers
02h00 | San Antonio – Washington
02h00 | Milwaukee – Toronto
02h00 | New Orleans – Houston
02h30 | Dallas – Detroit (beIN Sports 1)
03h00 | Denver – Orlando
03h00 | Phoenix – Golden State
03h00 | Utah – LA Lakers
04h00 | Portland – Sacramento

