L’occasion pour Karl-Anthony Towns de signer une nouvelle grosse performance, face à une équipe d’Indiana qui n’arrive décidément pas à lancer sa saison à cause des blessures…

– Karl-Anthony Towns marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 1.95

– Pascal Siakam et Karl-Anthony Towns cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 75 ou +. Cote : 2.25

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.